El plantel de Alianza Lima dejaría de entrenar en el estadio Alejandro Villanueva en las próximas semanas, ya que según se pudo conocer este jueves, el club 'blanquiazul' tiene pensado comprar su propia sede deportiva. Como se recuerda, la administración 'grone' está buscando otra sede porque no quieren maltratar el campo central de su estadio.

"Si bien en Alianza existe molestia por no contar con cancha de entrenamiento adicional a la de Matute, en los próximos 15 días club íntimo comprará sede deportiva para planteles profesionales (mujeres/hombres)y menores. Al parecer, sueño de blanquiazules se hará realidad muy pronto", reveló el periodista Carlos Benavente en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que Hernán Barcos fue uno de los que levantó su voz de protesta al club, en una entrevista para RPP Noticias, por no contar con su propia sede de entrenamientos. "Sinceramente, sí es un problema. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el 'Fondo Blanquiazul'. No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento".

Como se recuerda, el contrato entre la institución educativa del Colegio Inmaculada y el club de La Victoria se resolvió tras el intento de ingreso forzoso de algunos hinchas, que acudieron el último viernes a la sede deportiva para conversar con los jugadores tras la goleada (8-1) que le propinó River Plate en la Copa Libertadores. Esto provocó que el club victoriano tenga que entrenar en el estadio Alejandro Villanueva.

Actualmente, Alianza Lima tiene 29 puntos y se ubica en el tercer lugar de la Liga 1, donde FBC Melgar es líder con 34 unidades, mientras que Sport Huancayo es segundo con 30 unidades. El duelo entre el 'Rojo Matador' y los 'Blanquiazules' está pactado para jugarse este domingo 5 de mayo a las 3:00 p.m. (hora peruana) en la ciudad de la 'Incontrastable'.