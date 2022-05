Alianza Lima venía muy golpeado, porque la semana pasada perdió por 8-1 ante River Plate en la Copa Libertadores, y debía dar vuelta la página en la Liga 1 ante Cienciano en Matute, situación que alcanzó in extremis.

El cuadro íntimo venció a los cusqueños por 1-0, con un gol de cabeza de Cristian Benavente, tanto que recién llegó a los 88 minutos, por lo que el hispano-peruano se transformó en el héreo de la jornada.

Tras el partido el volante ofensivo agradeció a los hinchas por el apoyo que le dieron al equipo, pese al duro golpe que recibieron a manos de los argentinos en el certamen internacional.

"Ha sido un partido complicado, el rival juega muy bien al fútbol. Al final, la afición no nos abandonó hasta el último minuto y eso nos dio ese plus para poder ganar", dijo el ex seleccionado a Gol Perú.

"La afición siempre tiene derecho de expresarse, porque siempre cumplen, siempre nos animan y esta victoria es para todos ellos", agregó.

Además, se refirió a la importancia del gol que anotó, el cual les permite seguir soñando con el título del Torneo de Apertura, y además, alargar la racha a ocho triunfos en línea en el certamen local.

"Son goles muy importantes y lo mejor es que nos llevamos los tres puntos. Aprovecho para agradecer al cuerpo médico, porque llevo como un mes y medio con molestias en el tendón de Aquiles, que no me deja ayudar al equipo con más minutos", puntualizó.