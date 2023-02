Seis clubes decidieron no asistir a la reunión hecha por la Federación Peruana de Fútbol.

Alianza Lima y cinco clubes que no estuvieron en la reunión pactada por parte de la Federación Peruana de Fútbol

La disputa por los derechos de transmisión no tiene cuando acabar, los problemas siguen y siguen y no hay cuando acabar. La semana pasada se trató de solucionar con reuniones entre Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC, Melgar FBC, Municipal, Binacional y la Federación Peruana de Fútbol, pero al parecer no se encontró alguna solución.

Pero la FPF trató de juntarse de nuevo con estos equipos, pero finalmente estos últimos decidieron no asistir, como señal de protesta a la medida cautelar emitida por el ente y lo hicieron saber por medio de un comunicado.

"Les comunicamos que, para evitar mayor discrepancia, no participaremos en mesas de trabajo que pretendan realizar hasta encontrar una solución a la malintencionada y negativa medida cautelar interpuesta por la FPF, y aunamos esfuerzos porque las investigaciones se realicen y conduzcan a la verdad", anunciaron las instituciones involucradas.

Recordar que en la fecha 3, solo tres encuentros se llevaron a cabo de manera normal. Por otro lado, los seis clubes que se han puesto en contra de la FPF, terminaron perdiendo por Walk Over luego de no presentarse.