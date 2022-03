¿Se podría decir que es trágico para un profesional tener este número de bajas por lesión? Analizamos el historial de lesiones de Paolo Guerrero antes de llegar a su nuevo equipo, o ser considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Alianza Lima quiere contratar, eso es sabido hace semanas.

A sus 38 años 'El Depredador' está pasando un nuevo proceso de recuperación tras un malestar físico. Lleva oficialmente casi medio año parado tras el último partido con 'La Blanquirroja', donde precisó que “la rodilla no le estaba funcionando”. Y ahí las alarmas se encendieron por precaución.

Pero si vamos un poco más atrás, y usamos la base de datos del reconocido 'Transfermarkt', el cual registra cada momento desde su debut en clubes. Encontramos otros detalles preocupantes por no exagerar la situación, pues haciendo números con solo mirar este panel, llegamos a la siguiente conclusión.

Paolo Guerrero ha tenido un número llamativo de lesiones en 3 años, partiendo desde la última vez que compitió con Inter de Porto Alegre para atrás. Esto debería analizarlo bien Alianza Lima, para no pasar otro caso como el de Jefferson Farfán, quien no puede jugar una cantidad de partidos considerable, ante los constantes malestares en su rodilla. Esto es información pura y dura, no opinión.