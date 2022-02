Luego de varias semanas de especulaciones, por fin el club Alianza Lima hizo oficial el fichaje del mediocampista peruano Cristian Benavente. Colocando una imagen de él en sus redes sociales, los íntimos anunciaron su gran contratación para la temporada 2022 en la que afrontarán la descentralizada Liga 1 y la fase de grupos de la siempre complicada Copa Libertadores.

Así pues, la zona ofensiva del plantel de Carlos Bustos se refuerza con un futbolista de buen pie, pero algunas voces señalaron que la llegada del ‘Chaval’ era un retroceso para su carrera. En ese sentido, Cristian Benavente, durante conferencia de prensa, habló sobre este tema y dejó en claro que, para él, jugar por Alianza Lima no es ningún paso atrás y que, si bien tenía ofertas de Europa, la ilusión de jugar en Perú pudo más.

"No sé quiénes dicen que venir es bajar un escalón. Para mí, venir al campeón peruano y jugar Copa Libertadores, no lo es. Es un reto. Tuve opciones de Europa, pero no igualaban la ilusión de venir aquí y sentirme en casa", respondió Cristian Benavente durante conferencia de prensa en el estadio Alejandro Villanueva. Bajo esa consigna, si bien es cierto que jugará Copa Libertadores y la Liga 1, quizá la máxima motivación de Cristian Benavente es que estará cerca del radar de Ricardo Gareca.

Por la segunda fecha de la Liga 1, Alianza Lima tiene que chocar este fin de semana ante Sport Boys. Quizá todavía sin poder jugar, lo más probable es que Cristian Benavente tenga que pasar un tiempo de adaptación pues es un jugador que no tiene minutos oficiales desde febrero del 2021. Sobre ello, los íntimos luego juegan ante Carlos A. Mannucci y Alianza Atlético de Sullana.

De este momento, quizá Cristian Benavente pueda debutar a inicios de marzo. Quizá, y si el destino así lo quiere, podría tener minutos ante Sporting Cristal por la quinta fecha de la Liga 1. El duelo se desarrollará el domingo 6 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva. En el barrio de La Victoria, el 'Chaval' podría tener su primer triunfo en el fútbol peruano.