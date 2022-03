Cristian Benavente mostró su respaldo con el técnico Carlos Bustos, ya que a Alianza Lima no le vienen saliendo bien las cosas, pues cuenta con 3 partidos al hilo con derrotas

El pasado sábado 12 de marzo, Alianza Lima sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga 1 tras perder por 1-0 con FBC Melgar por la jornada 6 del torneo peruano. Esto causa confusión entre los hinchas y demás personas sobre el conjunto de Carlos Bustos, ya que los ‘íntimos’ se armaron en esta temporada para luchar el torneo local como la Copa Libertadores, lo que no viene sucediendo.

Cristian Benavente habló sobre lo que viene ocurriendo en Alianza Lima y también tuvo unas palabras para su técnico: “Claro que el equipo respalda al profesor Carlos Bustos. Estamos todos unidos. Aquí ganamos y perdemos todos. El equipo viene de ser campeón y algo bueno tuvo que haber realizado el año pasado. Acá jugadores, comando técnico, utileros y todos estamos juntos en el mismo barco”, agregó en el programa Fútbol en América.

El volante de Alianza Lima tiene muy en claro que los ‘íntimos’ tienen plantilla para revertir las cosas y está muy seguro de que así será en lo que viene del torneo. También afirmó que vienen trabajando para mejorar de cara a lo que será en la fecha 8 cuando choque contra Sport Huancayo en la 'Incontrastable'. Cabe resaltar que los dirigidos por Carlos Bustos descansan en la jornada 7.

“Pienso que pudimos hacer algo más porque tenemos buenos jugadores en el plantel, pero estamos trabajando muy bien con el comando técnico. Estamos todos muy unidos. Sin duda alguna, me quedé con la sensación que no lo hicimos tan mal como para perder ante Melgar”, sostuvo el ‘chaval’ con el presente de Alianza Lima en la Liga 1, donde no pueden levantar cabeza.