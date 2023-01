Después de muchos años, el último caudillo de Alianza Lima, José Soto, reveló en una entrevista del cómo se dio su llegada a Sporting Cristal, el exfutbolista señala que fue amenazado por tres personas, esto dejó pasmado a todos sus seguidores.

Esta información lo dio a conocer en una conversación con Luis Guadalupe, a quien le contó que su ingreso a la Florida fue por obligación, más que por deseo de formar parte de este equipo, también señala que muchas veces paseó a los dirigentes.

FOTO: ONCE

Además, el excapitán de los blanquiazules dio a conocer los nombres de las personas que le hicieron firmar por los celestes. Se trata de sus compañeros de promoción, como Kanko Rodríguez, Jayo Legario y Darío Muchotrigo. Estos, cuando se enteraron de lo que estaba haciendo Pepe Soto, lo amenazaron con un palo para que estampe su rúbrica de una vez.

"Yo no quería firmar por Sporting Cristal. Alianza Lima me debía y no me pagaba. Por eso yo les decía a los del Cristal que cambien una cláusula del contrato, los paseaba. Se iban de Ancón a Lima. Hasta que un día el sapo de Kanko agarra el contrato y me dice: ¿Cómo no vas a firmar? Agarran un palo. Él, Jayo y Darío Muchotrigo, sacaron un palo de la cama y me dijeron 'firma porque acá te rompemos, o toda la vida vas a jugar en Alianza", contó.

A pesar de todo, José Soto se encuentra muy agradecido por todo lo vivido en la escuadra rimense, ya que afirmó que es un club que le dio muchas, como por ejemplo premios.

"En esa época, Cristal era la mejor institución del Perú, pero no quería ir, mi bobo es Alianza Lima. Después de todo firmé, me fui a Sporting Cristal y no me arrepiento. Buenos premios, cómo institución bien. Tenías todo", explicó.