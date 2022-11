Alianza y Universitario vienen luchando palmo a palmo, por uno de los jugadores revelación de la temporada 2022. Es el seleccionado nacional, Bryan Reyna es un jugador que gusta mucho por su calidad que demuestra en la cancha y por el crecimiento que ha tenido en la Liga 1.

FOTO: TWITTER

Pero la presidente del club Cantolao, Gisella Mandriotti salió hablar sobre el caso de Reyna para el programa Minuto TV y son declaraciones que no le gustará para nada a la dirigencia Crema:"Yo no me puedo echar para atrás por más plata que me ofrezcan por Reyna. La U también está muy interesado, pero yo les dije que tengo un pacto de palabra con Alianza y mi palabra está por encima de todo", indicó Mandriotti.



Luego mencionó que algunos factores de que Bryan no llegue a los Blanquiazules, sería por un tema de que el jugador peruano ya no quiera o una oferta del extranjero: "Nosotros ya acordamos con Alianza Lima y tenemos que cumplir a menos que por factores externos ajenos a nuestro lado nuestro se caiga todo. ¿Cómo cuáles? Qué Reyna ya no quiera ir, que no prospere el tema con sus representantes o que se vaya al extranjero", agregó la Presidenta del Delfín.



Además, el periodista Christian Barturén contó un poco más sobre los detalles del por qué Bryan Reyna no llegaría a Universitario y con el jugador que competiría el puesto en la escuadra Íntima:"Se cayó lo de Bryan Reyna a la U. El equipo crema solo quería el 60% del pase y Cantolao no acepto. Cantolao es socio estratégico de Alianza Lima y paga mucho más que la U. Ahora el problema para el extremo peruano es que Bellina quiere traer a Quevedo, el FB quiere a Reyna", mencionó Barturén.