Ex jugadores de Alianza Lima celebraron la victoria contra Sporting Cristal

Alianza Lima se caracterizó siempre por ser un equipo con mucho arraigo popular. Y esta vez no será la excepción, porque se trata de un sentimiento que no solo comparten sus hinchas, sino también sus ex jugadores. Revisando las diversas redes sociales nos dimos con una gran sorpresa.

Jugadores hinchas confesos del cuadro 'íntimo' desde lo lejos estuvieron saludando al equipo de sus amores, dejando sus mejores deseos. En la previa se pudo ver a jugadores de la presente Selección Peruana como Sergio Peña, quien se encuentra en el Granada de España.

Desde el lejano, Emiratos Árabes, Wilder Cartagena. Cerca de allí también apareció el volante, Christian Cueva, quien compite en el Al-Fateh de Arabia Saudita. Un poco más acá, sin tanto cambio de horario, están otros ex jugadores y nacidos en tienda 'blanquiazul'.

Como es el caso de Paolo Hurtado, quien se encuentra en Chile, pues ahora mismo pertenece a la Unión Española del país sureño. Y finalmente, Yordy Reyna que se encuentra en el D.C. United de la MLS en los Estados Unidos. Unidos todos por un solo sentimiento.