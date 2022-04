Alianza Lima perdió 2-1 el último miércoles en su visita a Colo Colo, en duelo por la Fecha 2 del Grupo F de la Conmebol Libertadores 2022. En ese sentido, en su regreso a la ciudad de Lima, Hernán Barcos volvió a lamentar la derrota ante el 'Cacique' y se refirió al Clásico que disputará este domingo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

"Hay que seguir trabajando. Nos quedó la sensación de que podíamos hacer más ante Colo Colo. Creo que trabajando un poco más, sobre todo la cabeza, da para que el domingo podamos hacer un buen partido y conseguir un buen resultado ante Universitario", fueron las palabras del delantero argentino.

"El clásico tiene un sabor diferente, pero vale tres puntos también. Por nosotros y nuestra gente tenemos que ganar el clásico. Estamos físicamente bien, yo tengo un dolor, pero nada que me pueda impedir jugar. El dolor es en la pierna, no importa donde porque después me van a buscar, pero espero llegar bien al partido", añadió el experimentado atacante 'blanquiazul'.

Tras la derrota por 2-1 ante Colo Colo, Alianza Lima sigue sin sumar unidades en el Grupo F de la Conmebol Libertadores, y en la próxima fecha los íntimos visitarán a Fortaleza (Brasil). Además, este fin de semana tendrán que disputar el primer Clásico del año ante Universitario de Deportes, por la décima jornada de la Liga 1, duelo que está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana).