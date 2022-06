Hernán Barcos, tiene muy en claro que la derrota en Buenos Aires frente a River Plate no va a ser muy fácil de superar para el grupo y la hinchada

"No puede ser que Alianza en 121 años no tenga sede de entrenamiento"

Alianza Lima viene en un gran momento en lo que va del Torneo Apertura en la Liga 1, algo que no se pudo dar en la Copa Libertadores donde quedaron en la última casilla de su grupo con tan solo un punto de 8 partidos disputados en el certamen internacional.

El delantero Hernán Barcos es consciente del mal papel que realizaron en ese torneo, en especial contra River Plate donde cayeron por 8-1. El atacante argentino se refirió al descontento que mostró la hinchada ‘Blanquiazul’ en la previa del partido frente a Cienciano por la Liga 1.

“Se toma la molestia del hincha con mucho respeto, entendiendo la situación que estábamos pasando. Y hay que responderle como ellos quieren, con una victoria y con entrega. Ganar el partido como sea, eso hicimos el lunes”, declaró Hernán Barcos en RPP.

Tras la posibilidad de campeonar en el Torneo Apertura dijo: “Yo no sé si al ganar la Fase 1 se borraría lo de River Plate. Seguro haría que la gente vuelva a confiar en nosotros, borrarlo va a ser muy difícil. El partido contra Cienciano no va a borrar lo que pasó en Buenos Aires. Ese partido contra River Plate fue para el olvido, no fuimos nosotros. Es difícil explicar qué pasó. Hay que dejarlo atrás”, sostuvo el ‘Pirata’.

Continuando con su alocución sobre el duro encuentro frente a Cienciano, del cual salieron victoriosos, por la jornada 16 del Torneo indicó: “Sabíamos que el partido contra Cienciano podía ser uno de los más difíciles del año. Nunca habíamos tenido a la gente tan enojada como estaban, no hicimos el mejor partido, pero con ganas y entrega lo pudimos ganar”.

El próximo partido de Alianza Lima será este domingo ante Sport Huancayo. El cotejo es sumamente importante en la tabla del Torneo Apertura de la Liga 1, pues el cuadro de Hernán Barcos marcha tercero con 29 puntos, mientras que Sport Huancayo es segundo con 30 unidades. Ambos ven con recelo al líder del certamen, FBC Melgar con 34 dígitos.