Aficionados del club 'blanquiazul' no soportaron la humillante goleada que sufrió su equipo en el Monumental, y piden la salida del técnico argentino.

Alianza Lima volvió a dejar una mala imagen en la Conmebol Libertadores, tras ser goleado humillantemente por 8-1 ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires, y con este resultado los íntimos cerraron su participación en el último lugar del Grupo F con tan solo una unidad. En ese sentido, los hinchas del cuadro 'blanquiazul' no soportaron más el abultado resultado y piden en redes sociales la salida de Carlos Bustos.

“Línea de cinco y nadie ha marcado a Julián Álvarez en los tres goles de River Plate. No se puede creer lo de la defensa de Alianza Lima”, “Tal vez Alianza Lima decida no sacarlo y seguramente no es el único responsable, pero Carlos Bustos tendría que poner su cargo a disposición”, comentaron molestos algunos hinchas del cuadro 'grone' en sus redes sociales.

Cabe resaltar que el 'millonario' ya estaba clasificado como líder de su grupo y no tenía la obligación de poner toda la 'carne en el asador', por su parte el cuadro de La Victoria salió a la cancha con la finalidad de intentar acabar con su mala racha en el torneo internacional. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo salió a 'matar' desde el primer minuto en el día de sus 121 años de vida institucional.

Con este resultado, Alianza Lima se quedó en el cuarto lugar del Grupo H con un solo punto y llegó a 29 partidos consecutivos sin ganar en la Conmebol Libertadores. Cabe resaltar que la semana pasada ya había sido eliminado del torneo, al igual que de toda chance de quedar tercero para disputar la Copa Sudamericana. Ahora, los íntimos tendrá que concentrarse en el torneo local, donde tienen grandes opciones de pelear el Torneo Apertura.