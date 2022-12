Desde que se metió el negocio de televisar el fútbol profesional, los números económicos de los clubes vieron grandes beneficios. En el balompié peruano vivimos dentro de un régimen donde la prioridad es darle beneficios al club que acepta el contrato en todos los sentidos. Este previo análisis nos sirve para atender una decisión reciente.

Alianza Lima acaba de confirmar, según la información del Diario La República, lo que será su futuro con respecto a este aspecto. Donde el dinero predomina, y los acuerdos se deberán respetar de aquí, a muchas temporadas por delante. Ojo a lo que se comenta en esta ocasión, porque hablamos de un proyecto que puede considerarse como uno de los más grandes.

Así comienza el artículo del mencionado medio de comunicación: "Acuerdo histórico no solo para el club, sino también para el fútbol peruano! En medio de la guerra por los derechos de televisión —pues la Federación Peruana de Fútbol firmó un acuerdo con 1190 Sports para que transmita la Liga 1 2023—, Alianza Lima logró un trato con Gol Perú por los próximos 12 años con opción a renovar por otras seis temporadas más, con lo que se adjudicó un millonario monto".

Estos privilegiados datos se contextualizan, con precisiones exactas, respondiendo a las consultas de los propios hinchas: "¿De cuánto dinero estamos hablando? La República pudo conocer que Alianza Lima firmó con el Consorcio del Fútbol Peruano por casi US$ 17 millones por 12 temporadas, de los cuales recibirán US$ 8 millones los primeros seis años y US$ 8,5 millones los otros seis restantes. Pero eso no es todo, pues los blanquiazules tienen opción a renovar por otros seis años por US$ 9 millones en total".

Finalmente, contextualiza bastante bien el propio Diario La República en su versión web, donde cuenta de dónde proviene GOLPERU, como empresa de telecomunicaciones "Cabe resaltar que, Alianza Lima pasó por alto a la FPF y 1190, y conversó de manera directa con Gol Perú, que forma parte del Consorcio del Fútbol Peruano, empresa que integra el grupo conformado por TV Disney, ESPN y Fox Sports".