Josepmir Ballón sabe que tendrán una parada complicada en el 'Estadio Monumental de Núñez', pero confía en sacar un buen resultado con Alianza Lima. Eso lo comentó a la prensa deportiva, previo viaje a la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Donde soltó frases contundentes, que convencen a cualquiera.

Para 'Tutan' es un cotejo que en el papel dice imposible de sacar adelante, pero la esperanza es la última que se pierde. El capitán de Carlos Bustos, tuvo convicción para retar el poderío ofensivo de River Plate. Porque sus enunciados a continuación lo señalan así, hay confianza en todos sus compañeros.

"Siempre vamos a defender el escudo de Alianza Lima como debe ser, pero no se puede decir que se está cerrando bien nuestra participación en la Copa Libertadores porque no hemos logrado el objetivo, no podemos decir eso, más aún porque estamos en un equipo grande". Así mismo, se refirió al papel que vienen haciendo a nivel internacional, donde las victorias aún no las conocen, y la racha crece.

"Nos da bronca, pero también somos conscientes de lo que es estar en Alianza Lima y de lo que no hemos conseguido en esta copa. Esto hay que tomarlo, de alguna u otra manera, como un aprendizaje para lo que se viene". Con todo eso, esperan hacer una labor correcta frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo como visitantes. Ojalá no pase nada grave, y se cumplan los pensamientos del cuadro 'íntimo'.