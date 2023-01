Siempre directo como en la cancha de fútbol, Carlos Zambrano brindó unas declaraciones luego de estar en un evento institucional. Llegando la tarde del último lunes 23 de enero a una ceremonia realizada por la Municipalidad de La Victoria, el zaguero habló sobre su presente en Alianza Lima.

"Yo me sigo sintiendo como un niño que anheló siempre ponerse la blanquiazul y ahora solo queremos que inicie la Liga por el bien del fútbol peruano; ya luego vendrán los retos de conseguir el tricampeonato, que no será nada fácil porque la liga peruana siempre ha sido complicada para todos y el punto para nosotros será la Copa Libertadores", comentó Carlos Zambrano en diálogo con DSportsPer.

Posteriormente se tocó un tema que a veces le ha traído complicaciones a Carlos Zambrano: su temperamente. Rudo y mordaz en la cancha, el defensor muchas veces confundió la agresividad con la agresión y por ello a sido expulsado varias veces.

"Yo soy como soy y pienso que si no hubiera tenido mi temperamento, tal vez no hubiera llegado a ningún lado. Estoy contento con todo mi trabajo que hice y como todo ser humano uno comete errores en la vida. Soy consciente que me equivoqué en algunas acciones, pero uno también aprende de eso. Yo me siento orgulloso de la carrera que hice y aún tengo mucho más por dar", expresó Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima.

Tocando un tema siempre preocupante, el defensor fue consultado sobre su estado físico. Hablando de cómo se encuentra, el zaguero dio referencias de su momento y explicó el detalle de su salud.

"Yo me siento bien, vine de una mini pretemporada en Boca y, si me toca estar, jugaré al cien por ciento. Son dos horas de partido para 'matarme' y ya luego vendrá el tiempo para recuperarse. A la gran mayoría de compañeros los conozco, no me siento viejo porque tengo a Hernán a lado mío (risas)", cerró Carlos Zambrano.

El defensor peruano Carlos Zambrano debutará en la Liga 1 con la camiseta de Alianza Lima, luego de haberse ido muy joven a jugar a Europa. Con más de 30 años, ahora empieza la etapa que el 'León' siempre soñó: jugar con la blanquiazul.