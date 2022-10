El ‘Chaval’ no estuvo con Alianza Lima en el cotejo por la fecha 19 del Torneo Clausura

La peor noticia: La razón por la que Cristian Benavente no jugaría las finales con Alianza Lima

No es un buen momento para Cristian Benavente en Alianza Lima. El ‘Chaval’ llegó como el gran fichaje de la temporada, pero no ha deslumbrado como se esperaba. A merced de sus pocos partidos, algunos goles y contadas buenas actuaciones, su debut fue prometedor, pero lo cierto es que no ha logrado tomar regularidad.

Muestra de ello es que Cristian Benavente estuvo fuera de la lista del cotejo entre Alianza Lima ante ADT de Tarma, por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1. Teniendo que ver el partido desde la tribuna del estadio Alejandro Villanueva, ahí se encontró con Pedro Gallese y se fundió en un abrazo, pero lo cierto es que las noticias malas ya son de conocimiento del ‘Chaval’.

Según imágenes de GOLPERU, el delantero tendría una lesión que lo marginaría de las finales que tiene que afrontar Alianza Lima. Esperando al vencedor del cotejo entre FBC Melgar ante Sporting Cristal, sea quién sea, muy probablemente el ‘Chaval’ no estará considerado para los partidos.

En ese sentido, Cristian Benavente fue visto con muletas en el estadio Alejandro Villanueva la tarde del último domingo 30 de octubre. Así pues, con los partidos finales próximos a disputarse, lo más probable es que el delantero no llegue para los cotejos y, entendiendo que no renovaría con Alianza Lima, la peor noticia será que no volverá a jugar con el cuadro de La Victoria.