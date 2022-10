Paolo Guerrero no continuará en el fútbol brasileño por bajo rendimiento, eso hace indicar la información que llega desde el corazón de Avaí.

El futuro inmediato del delantero más importante que vieron nuestros ojos está lejos de la élite. Todo hace indicar que Paolo Guerrero no continuará en el Avaí de Brasil debido a su bajo rendimiento, hasta ahora jugó varios partidos, pero no logró anotar un solo gol. Lastimosamente, a él se lo contrató para ser solución en el ataque, pero es un tema pendiente que no puede esperar mencionan desde esa región.

Una información certeza y muy segura llegó al portal web de información deportiva conocida como 'Torcedores.com', donde publican un artículo basado en un dato que les llegó a la redacción central. El titular que presentan es el siguiente, despertando el interés de sus lectores al ser incógnito: "Clube peruano quer repatriar Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo".

Contextualizan el tema con una opinión contundente, basada en una estadística sencilla: "Paolo Guerrero tiene un futuro indefinido en Avaí para la temporada 2023. El delantero aún no ha sido contactado por la directiva del club de Santa Catarina para tratar la renovación de contrato. Su vínculo con Island Lion expira el 31 de diciembre".

Para después, contar su primicia, la cual hace poco se intentó instalar en el mercado peruano: "Torcedores.com supo que Alianza Lima está tratando de repatriar a Paolo Guerrero, el mayor ídolo del club peruano, quien fue revelado en el 2000. Es un viejo sueño del presidente Christian Bustos, quien estuvo cerca de repatriarlo a principios de este año". Una precisión pequeña, Bustos no es presidente, ni tampoco tiene una relación directa con el club.

La persona encargada es Fernando Salazar, en la actualidad. Pero volviendo a lo importante. El propio portal menciona un punto fantástico: "A sus 38 años, el máximo goleador de la historia de la selección peruana volvió al fútbol tras nueve meses sin club. En octubre de 2021, Paolo Guerrero rescindió amigablemente su contrato con el Internacional por una grave lesión en la rodilla derecha". Al parecer, la historia del 'Depredador' con Brasil está llegando a su final.