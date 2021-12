Paolo Guerrero cambió de parecer: "Me motiva mucho venir a Alianza Lima"

Había dicho hace poco que no estaba en sus planes, pero ahora ese opinión ya cambió. Paolo Guerrero tuvo una entrevista con 'El Comercio', y contestó la pregunta que hace poco le trajo problemas. Porque el atacante nacional, había descartado llegar a 'La Victoria'.

Sin embargo, dentro de esta conversación con el medio escrito, afirmó que le hace ilusión jugar con su compadre, Jefferson Farfán: "Venir a Alianza me motiva mucho la verdad, no es que la descarto, pero lo tengo que analizar". Para después explicar su situación contractual.

"Tengo propuestas del extranjero, por lo que tengo entendido tengo ofertas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento". Dejando en claro que está en su pensamiento próximo, representar profesionalmente al club de sus amores.

Cuando se le preguntó por Boca Juniors, esto confesó el capitán de nuestra Selección Peruana: "Yo no descarto ninguna posibilidad. Me preguntas de Boca, el cual tengo mucha admiración, pero yo no descarto nada". Son horas claves para conocer su decisión final.