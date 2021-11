Alianza Lima se coronó campeón nacional el último domingo 28 de noviembre, tras ganarle en 180 minutos a Sporting Cristal por un marcador global de 1-0. Muchos exjugadores ‘blanquiazules’ felicitaron a los jugadores y cuerpo técnico por el logro, quien no se quedó atrás fue Paolo Guerrero que aplaudió lo obtenido a los ‘íntimos’ y en especial a Jefferson Farfán.

+ Así reaccionó Ricardo Gareca tras gran falló de Alejandro Hohberg en la final

+ La maldición que padece Alejandro Hohberg en las finales del fútbol peruano

+ "Con todo respeto, pero es muy distinto", la frase de Ballón tras campeonar con Alianza

“Estoy muy feliz por el club, por Jefferson Farfán, mi compadre. Él vino a Alianza Lima para ser campeón y salió campeón. Soy hincha de toda la vida y mi familia también lo es. Me siento feliz porque el equipo hizo mérito todo el año y es un justo campeonato”, declaró el delantero de la Selección Peruana a RPP en una entrevista.

Sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima, Paolo Guerrero dijo que es uno de sus sueños, pero que por ahora no es el momento de volver al club de sus amores. El delantero tiene otras metas y en un futuro si espera retornar y vestirse de ‘blanquiazul’ para, tal vez, finalizar su carrera en el cuadro que lo vio nacer en el fútbol.

“Claro que me gustaría jugar por Alianza Lima. No descarto nada, en este momento, pero estoy enfocado en mi recuperación. Tengo que seguir trabajando para volver a las canchas y no tener problemas para continuar jugando en alto nivel”, finalizó el ‘Depredador’ que quiere seguir manteniendo el gran nivel que nos mostró con la Selección Peruana y en los distintos clubes que estuvo.