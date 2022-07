Confirman fuerte pelea de Jefferson Farfán con Paolo Hurtado en Alianza Lima: "La paz no duró ni 12 horas"

En Alianza Lima estaban felices por el retorno del delantero Paolo Hurtado, quien volvió a Perú proveniente de Unión Española de Chile, sin embargo el regreso de Caballito desató una guerra en el camarín íntimo.

El refuerzo Blanquiazul tenía un viejo problema con Jefferson Farfán, y apenas se vieron en el vestuario hubo problemas, sin embargo lo peor sucedió este lunes.

Ambos ex seleccionados peruanos quisieron arreglar sus problemas "a la antigua", es decir, se fueron a los golpes, situación que marcó la jornada en Matute.

Dicha versión fue confirmada en el noticieron de ESPN Sportcenter, donde contaron que Farfán y Hurtado efectivamente se fueron a los golpes, aunque no dieron mayores detalles de la pelea.

"Esta paz no duró ni 12 horas. Antes del entrenamiento se reunió Farfán con Paolo Hurtado, no hay nada oficial, no va haber una publicación", dijo Alfonzo Zúñiga en el citado espacio televisivo.

Eso no fue todo, porque su compañero Franco Lostaunau aportó más datos de los sucedido en el elenco de La Victoria.

“Farfán y Hurtado se fueron a las manos el día de hoy, pasó en la mañana eso. La pregunta es: ¿van a poder convivir los dos en Alianza Lima? De alguna manera los dos son referentes del club", agregó.

La guerra interna en Alianza Lima está desatada y el encargado de solucionar el problema es el entrenador Carlos Bustos.