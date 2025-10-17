¡Plata como cancha! La propuesta de Jefferson Farfán para que Gianluca Lapadula firme por Alianza Lima: “Pongo de la mía”

Por más que Jefferson Farfán esté retirado del fútbol desde hace varios años y que profesionalmente no esté ligado a los colores de Alianza Lima, desde su lugar en la actualidad sigue demostrando un amor incondicional al club que lo vio nacer. Es por ello que un reciente encuentro con Gianluca Lapadula en Italia se pudo conocer una llamativa propuesta para que el delantero tome la decisión vestir los colores blanquiazules en un futuro cercano.

Resulta que gracias a un adelanto de lo que se vendrá en la próxima edición del reconocido programa digital ‘Enfocados‘, podemos notar algunas partes de la conversación que sostuvo Gianluca Lapadula con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola como los conductores del espacio. En una de las secuencias se entiende claramente que la ‘Foquita’ estaría dispuesto a poner dinero de su bolsillo para ver al ‘Bambino’ jugando en la cancha de Matute.

“Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía, yo saco de la mía. Imagínate al hombre en Alianza, con Sergio Peña al costado y Advíncula también”; fue el enfático comentario de Jefferson Farfán. Si bien algunos podrían tomarlo como una broma del momento o en todo caso de que realmente no sería capaz de hacerlo, sabemos que exgoleador de la Selección Peruana ama tanto a su institución que le daría una mano para conseguir refuerzos de jerarquía.

¿Realmente es posible que Gianluca Lapadula pueda llegar a Alianza Lima?

Recordemos que no es la primera vez que se habla de la posibilidad de que Gianluca Lapadula pueda jugar en el fútbol peruano. En el pasado reciente también fue relacionado con equipos como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal para ser un verdadero refuerzo de élite, pero finalmente las conversaciones en su momento no llegaron a concretarse por dos factores bastante importantes a tener en cuenta.

En principio hablamos del tema económico. El ‘Bambino‘ es un futbolista muy caro para la realidad de la Liga 1, aunque en esta ocasión si es que Jefferson Farfán quiere apoyar al club victoriano, podría darse un escenario impensado para la felicidad de los hinchas. El otro aspecto tiene que ver con lo personal ya que el atacante nacional ha vivido siempre en Italia junto a su familia, así que un cambio drástico de rutina no es una decisión tan sencilla de tomar con 35 años.

No es la primera vez que Jefferson Farfán se ofrece como intermediario para un fichaje en Alianza Lima

En una de las ediciones del programa digital ‘Enfocados‘ del mes de marzo, Raúl Ruidíaz fue el gran invitado del fin de semana y Jefferson Farfán no dudó en asegurar que se haría cargo del salario del goleador si es que animaba para llegar a Alianza Lima. Esta situación se dio en la previa de que la ‘Pulga’ finalmente arregle con Atlético Grau de Piura, club en donde por cierto sigue hasta el día de hoy, pero ya vimos que ‘El 10 de la calle’ intentó seducir a su excompañero de Selección Peruana sabiendo que es hincha acérrimo de Universitario de Deportes.

