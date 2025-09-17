¿Se fueron a los golpes? Paolo Hurtado reveló qué ocurrió realmente con Jefferson Farfán en 2022: “Mi ídolo se fue”

Uno de los episodios más llamativos del fútbol peruano durante los últimos años tuvo que ver con la pelea que tuvieron Paolo Hurtado y Jefferson Farfán en la interna de Matute cuando coincidieron en el plantel de la temporada 2022. Siendo ambos hinchas de los colores blanquiazules y que peleaban por el título nacional, el cual por cierto terminarían consiguiendo, recientemente se ha podido conocer qué fue lo realmente pasó y cómo quedó la situación entre ellos.

Si bien en aquella época se filtró la información de que incluso hubo golpes en la interna de Alianza Lima y que las cosas no terminaron para nada bien, ahora fue el mismo Paolo Hurtado quien reveló algunos detalles muy importantes que no se conocían y que ahora queda clarísimo que sí existió una pelea de por medio por distintas situaciones de falta de respeto que derivaron en una mala situación.

“Un día me faltó el respeto y sentí que mi ídolo se había ido. Lo veía así porque él había salido de Alianza y yo lo tenía arriba siempre”; confesó Paolo Hurtado en una reciente conversación con el programa ‘Doble Punta‘. No quiso mencionar explícitamente el nombre de Jefferson Farfán como tal, pero obviamente la respuesta estaba señalada a lo que ocurrió en Alianza Lima durante el año 2022.

¿Qué más dijo Paolo Hurtado sobre la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima?

Contando más detalles de lo que ocurrió en la famosa pelea con Jefferson Farfán en la interna de Alianza Lima durante la temporada 2022, Paolo Hurtado evidenció que aquella situación quedó en el pasado y que tampoco le gusta hablar mucho de lo vivido. Es más, señaló con énfasis que ya lo ha podido saludar sin mayores inconvenientes, pero que a la vez prefiere no esclarecer si es que realmente se dieron golpes en esta trifulca que hubo.

Paolo Hurtado y Jefferson Farfán con camiseta de Alianza Lima.

“No me gusta hablar de eso. Para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto a pesar de que yo le tenía mucho aprecio como jugador porque para mi es el mejor jugador que he visto por todo lo que ha hecho y lo que ha demostrado. Si lo veo lo saludo, lo he visto y lo he saludado sin ningún problema. Prefiero no hablar si hubo golpes. Cuento lo que pasó y la falta de respeto. Yo quise pedir disculpas por lo que significaba”; contó el popular ‘Caballito‘.

¿Cuál es la actualidad de Paolo Hurtado y Jefferson Farfán?

Paolo Hurtado se mantiene activo y actualmente pertenece a las filas de Comerciantes FC que compite en la Liga 2. Con 35 años de edad, el volante nacional estaría viendo sus últimos años en el fútbol y veremos cómo le termina yendo. En cuanto a Jefferson Farfán, sabemos que tiene su exitoso programa digital ‘Enfocados‘ al lado de Roberto Guizasola. Además, mantiene diversos negocios y emprendimientos con los que viene dando la hora desde hace rato.

