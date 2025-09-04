Chicho Salas le contestó directamente a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: luego de sus grandes polémicas

Durante mucho tiempo estuvo en una especie de cura de silencio, donde recibió muchas críticas por sus manejos en cancha. Pero ahora, salió a contar la historia de su lado, Chicho Salas fue claro a la hora de explicar las polémicas que tuvo como entrenador. Cuando chocó con dos personajes fuertes del fútbol peruano, con quienes tuvo sus diferencias marcadas.

Chicho Salas responde a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Son nada más y nada menos que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Ambos tuvieron encontrones con Guillermo Salas en diferentes tiempos, exponiendo el lado más vulnerable del ahora director técnico. La primera situación fue con La Foquita, quien durante mucho tiempo acusó que Chicho le faltó el respeto al no cumplir su palabra. Cuando compartían en Alianza Lima.

Supuestamente, Chicho Salas no se había comportado bien con varios compañeros que buscaban quedarse en Alianza Lima. Uno de ellos fue Wilmer Aguirre, quien acusó de traidor al entrenador peruano. Jefferson Farfán señaló que no se había comportado de la mejor manera con varios futbolistas de Alianza Lima, dejando una sensación de decepción en La Foquita quien lo atacó directamente.

Chicho Salas le contesta directo a La Foquita

A lo que pudo contestar ahora en L1 MAX, donde Chicho Salas resumió que Jefferson Farfán confundió la amistad con el tema profesional. Poniendo por delante su posición como entrenador, antes que ser amigos en el fútbol. Defendiendo su decisión de aquel entonces, donde Wilmer Aguirre no podía continuar debido a que la directiva no contaba con El Zorro para la siguiente temporada, siendo campeones nacionales el 2022.

Por otro lado, lo de Paolo Guerrero cuando no quiso jugar en la Universidad César Vallejo para irse a Alianza Lima. También lo tuvo como protagonista a Guillermo Salas, en la famosa foto donde se le ve a Chicho abrazando al Depredador para que entre a jugar. Siendo esto, una muestra clara de que el histórico futbolista no estaba comprometido en aquel entonces.

Paolo Guerrero y la situación con Chicho Salas

Marchándose a los días nada más, con dirección a Alianza Lima, como el flamante refuerzo del año 2024. Lo que contestó Chicho Salas al programa Hablemos de MAX: “Paolo no salió de titular y estaba a la expectativa si entraba o no”. Dejando en claro que la situación se manejó de una manera poco correcta, donde, obviamente, triunfó más la presión por parte del jugador. Quien terminó quedando libre, para regresar al equipo de sus amores.

Paolo Guerrero y Chicho Salas en la Universidad César Vallejo. (Foto: X).

