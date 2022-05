Siempre perder ante River Plate en calidad de visitante por la Copa Libertadores es una alternativa, pero de la forma en que cayó este miércoles Alianza Lima no se puede, ya que los íntimos sufrieron mucho en Buenos Aires.

El cuadro de Marcelo Gallardo no tuvo puedad con los de Matute, porque sacó toda su artillería y se impuso por un categórico e histórico 8-1, con seis goles del joven delantero argentino Julián Álvarez, quien fue comprado por Manchester City.

Luego del partido vinieron los análisis y uno que reaccionó muy molesto fue el ex goleador de Alianza Waldir Sáenz, quien criticó con todo al plantel luego del papelón que sufrió de paso el fútbol peruano.

El otrora delantero, además, le mandó un claro mensaje a los hinchas y aprovechó de enviarle una indirecta a Hernán Barcos por su rendimiento y exigió que salga a poner el pecho tras el duro revés.

"Por favor, no me llamen, no me escriban. Ahora que salgan esos que son hinchas que me atacan en las redes sociales. A ellos escríbanles, que salgan al frente los que ustedes tapan y defienden (Hernán Barcos) a explicar esta vergüenza. Ellos que salgan", expresó en PBO Campeonísimo.

Waldir Sáenz dejó en claro cómo quedó el corazón de los hinchas de Alianza Lima tras la goleada que le propinó River Plate en Argentina.