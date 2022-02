El volante de Alianza Lima, Jairo Concha, se mandó con una agresión contra Yuriel Celi. El árbitro del partido no dudó en expulsarlo.

Cuando estaba haciendo las cosas mejor que en los otros partidos anteriores, cometió un tremendo error. Jairo Concha estaba llamado a ser el futbolista que regale fútbol en Matute. Pero en esta oportunidad cometió un error grave, una acción imperdonable para muchos.

Porque en un duelo directo contra Yuriel Celi, se le fue la cadena y complicó totalmente a su equipo. Alianza Lima perdió en la primera media hora del partido a su jugador más creativo. El convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana, agredió a su colega de profesión en presencia de Joel Alarcón.

El juez del partido no dudó en ningún momento y le sacó la tarjeta roja sin ningún precedente. Expulsión directa para el ex San Martín quien no podía creer lo que estaba pasando. Realizó algunos reclamos posteriores a esta decisión del juez principal, pero se tuvo que ir a las duchas de manera inmediata.

No se puede entender como Jairo Concha agrede en el rostro a Yuriel Celi teniendo a Joel Alarcón al costado. Si el reglamento se aplica de manera correcta, se le debería poner dos fechas de suspensión al enganche 'blanquiazul'. Y se estaría perdiendo el duelo ante Sporting Cristal.

ESTADÍSTICAS ALIANZA LIMA VS. CARLOS A. MANNUCCI: