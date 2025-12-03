¿Contra quien va Cristiano Ronaldo? Así sería el grupo de Portugal en el Mundial 2026 según simulador del sorteo

Estamos finalizando el año y con ello ya se comienza a pensar en lo que será el 2026, que nos trae de vuelta la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica. En esta oportunidad, por vez primera se tendrá un certamen con 48 participantes, lo que deja muchos más partidos y emociones. Pero en este caso muchos quieren saber que es lo que pasará en la fase de grupos y el sorteo está a la vuelta de la esquina.

El día viernes 5 de diciembre se realizará el gran sorteo de los grupos del Mundial 2026. Por lo que será un inicio de fin de semana con mucha emoción para los futboleros, que ya comenzarán a vivir lo que será este mega evento deportivo al conocer los primeros enfrentamiento. Lo cual ya le agrega una mayor emoción a este certamen.

Uno de los protagonistas efectivamente será Portugal de Cristiano Ronaldo, probablemente la última Copa para el ‘Bicho’. Así que va a ser muy especial, por lo que se espera que pueda llegar a tener un gran certamen y por ahí sorprender al llegar lo más lejos posible.

Cristiano Ronaldo celebrando (Foto: Getty).

¿Contra quiénes podría integrar su grupo Portugal de Cristiano Ronaldo?

Hay varias opciones para el cuadro de Portugal, pues al ser una gran cantidad de países en este torneo, podría caer en cualquier grupo y frente a una variedad de rivales. En este caso, la idea que sean países de diferentes continentes, pero al ser un cuadro europeo, podría tocarle hasta un país de esta zona en su mismo grupo.

Pero para esta simulación usamos la página 2026worldcupsim para poder ver en donde podía caer el cuadro de Cristiano Ronaldo. Para lo que terminó en el grupo G, al estar en el bombo 1 terminó como cabeza de serie. El primer país que lo acompaña es Ecuador, mientras que luego le sigue Uzbekistan y por último Curacao.

En este caso, al cuadro del ‘Bicho’ le habría tocado uno de los grupos más sencillos de afrontar. Pues en el peor de los casos quedaría en el segundo lugar después del cuadro sudamericano. Ya que resulta casi imposible que pueda perder ante un rival de CONCACAF y de este nivel en Asia.

¿Cómo quedaría la fase de grupos completa?

De esta forma, con las 48 selecciones clasificadas de esta forma quedaría la fase de grupos:

