Sin Christian Cueva, el temible once que alista Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC por la Liga 1

En el marco de la fecha 8 de la Liga 1 2023, Alianza Lima buscará seguir con su racha de triunfos ante Cusco FC. El cuadro íntimo esta noche se medirá al equipo cusqueño en el estreno de las nuevas luminarias de Matute.

Pero no solo eso, este partido será muy importante para toda la afición blanquiazul, ya que en la previa de este cotejo presentarán de forma oficial a Christian Cueva, el flamante refuerzo del equipo para el 2023, ante toda la hinchada.

No obstante, es preciso indicar que el habilidoso volante aún no podrá debutar, ya que no ha sido considerado por el DT Guillermo Salas dentro de la lista de convocados del conjunto victoriano para afrontar este partido.

En relación a todo lo señalado, el cuadro de La Victoria buscará quedarse con los tres puntos para así darle una alegría a su público. Chicho Salas es conciente de ello, es por eso que este sería el tentativo y temible once que utilizaría.

XI DE ALIANZA LIMA: Franco Saravia, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Andrés Andrade, Bryan Reyna, Gabriel Costa y Pablo Sabbag.