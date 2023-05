El nombre de Ricardo Gareca empieza a ser una obsesión en algunos directivos de Alianza Lima. El tigre la pasa mal en Vélez Sarsfield, donde no gana hace ocho partidos y tras la reciente derrota del equipo íntimo en Copa Libertadores, empiezan los cuestionamientos hacia Guillermo Salas, por lo que, aunque parezca una simple especulación, podría finalmente convertirse en una realidad, la posible llegada del argentino al banquillo victoriano.

Y en medio de esa posibilidad, el jugador que hasta el momento viene decepcionando es Christian Cueva. Aladino llegó en calidad de préstamo proveniente de su club de Arabia y aunque hay interés en extender el vínculo hasta fin de año, el sueño de ver nuevamente al volante con su padre futbolístico no estaría lejano de concretarse.

Hay que recordar que fue el Flaco el que siempre confió en el nivel futbolístico del centrocampista. De hecho, decide llamarlo a la selección peruana, cuando el presente de Cueva no era el mejor en Alianza Lima, que era dirigido aquel año por Guillermo Sanguinetti y que incluso el exAlFateh terminó peleándose con la hinchada. Su convocatoria causó mucha polémica y desacuerdo, sin embargo, Ricardo Gareca siempre le tendió la mano.

La respuesta de Christian Cueva no tardó. Fue una de las figuras y revelación en la copa América donde se obtiene el tercer puesto. “Me llamaba seguido y siempre me preguntaba cómo estaba, cómo estaba la familia, como estaban mis hijos, y yo nunca entendí por qué. Siempre me decía: ‘¿Cuándo me va a hablar de fútbol? Por eso tampoco me esperaba la convocatoria”, dijo el jugador en aquel entonces.

Más adelante, en el mundial de Rusia 2018, cuando Perú debuta con Dinamarca, Aladino falla el penal que pudo haber cambiado la historia del encuentro y tras finalizar el duelo y ante las constantes críticas por desperdiciar el disparo, otra vez, Gareca, salió para protegerlo.

Luego de la copa del mundo Cueva fue protagonista de varios escándalos e incluso Jorge Sampaoli decidió separarlo del Santos. Aún así no dejó de ser convocado, al punto de que el Tigre fue calificado de apañador y argollero. Tiempo después, Gareca terminaba teniendo la razón. Bajo su batuta, Christian nunca dejó de rendirle futbolísticamente.

El volante mencionó en una ocasión que Gareca es su padre futbolístico, que es el que le devolvió la fe, y la confianza. En la actualidad, el presente de Christian Cueva no es el mejor e incluso se le ve con sobrepeso. Justo un buen momento, para que otra vez el Flaco lo ponga como se dice en vereda, pero todo depende de si llega finalmente a Alianza Lima.