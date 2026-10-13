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Champions League

Alineaciones de Feyenoord y Como 1907 por la Champions League: formaciones probables

Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Feyenoord vs. Como 1907, Champions League
Feyenoord vs. Como 1907, Champions League

Se viene Feyenoord vs. Como 1907 este miércoles 14 de octubre desde las 11:45 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Feyenoord y Como 1907

Feyenoord viene de caer 1-5 ante Barcelona.

Como 1907 viene de ganarle 4-1 a RB Leipzig.

Las alineaciones de Feyenoord y Como 1907

Feyenoord (4-3-3): Tjark Ernst, Javi López, Mika Mármol, Jeremiah St. Juste, Givairo Read, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Nacho Ferri, Luciano Valente, Anis Hadj Moussa. DT: Giovanni van Bronckhorst.

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Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Álex Valle, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah, Yan Couto, Nico Paz, Luis Milla, Lucas Da Cunha, Anastasios Douvikas, Assane Diao, Martin Baturina. DT: Cesc Fàbregas.

Suplentes de Feyenoord: Mats Deijl, Gonçalo Borges, Sem Steijn, Tobias Van Den Elshout, Thijs Kraaijeveld, Gaoussou Diarra, Tijme Wessels, Florian Kastenmeier, Liam Bossin, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken.

Suplentes de Como 1907: Marc Kempf, Máximo Perrone, Lorenzo Luigi Ginelli, Alberto Dossena, Samuele Ricci, Kaiki, Jesús Rodríguez Caraballo, Ivan Smolčić, Mattia Liberali, Robert Sánchez.

La previa de Feyenoord y Como 1907: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 11:45 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Feyenoord: vs. Betis, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Como 1907: vs. Manchester United, miércoles 21 de octubre
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