Llega dulce a la Selección Peruana: el golazo de tiro libre de Marcos López para FC Copenhague

Marcos López sigue siendo tendencia en el extranjero gracias a sus estupendos rendimientos con camiseta de FC Copenhague. Antes de sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana, el defensor acaba de anotar un verdadero golazo de tiro libre para el triunfo parcial por 0-1 de su equipo frente a Randers FC en el marco de la jornada 8 de la Superliga Danesa.

En una pelota parada al borde del área rival, Marcos López no lo pensó dos veces y prácticamente acarició el balón para colocar su tiro en el ángulo del arco defendido por el australiano Paul Izzo. La acción de juego se dio a los 12 minutos del primer tiempo y empezó con el triunfo de un FC Copenhague que viene compitiendo muy bien luego de clasificar a la Fase Liga de la Champions League.

Y es que no podemos perder de vista que Marcos López es uno de los jugadores peruanos que mejores rendimientos viene mostrando durante el último tiempo. Además de ser el único compatriota que competirá en el torneo más importante y prestigioso a nivel de clubes, ahora se afianza como un indiscutible titular en FC Copenhague, con lo cual es una tremenda noticia ahora que se sumará a las planificaciones estelares de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana.

¿Marcos López será titular en la Selección Peruana?

Si bien será uno de los últimos jugadores que se unirán a la Selección Peruana, que por cierto ya se encuentra en la ciudad de Montevideo preparándose para el duelo frente a Uruguay, no hay duda alguna de que Marcos López tiene todos los boletos comprados para ser titular a como de lugar en la fecha doble que se viene en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Fuente: La Bicolor

Su continuidad y regularidad con camiseta de FC Copenhague lo colocan como una de las principales cartas en el once titular de la Blanquirroja, además por el nivel superlativo con el que está compitiendo semana a semana en Europa. Es así que el lateral izquierdo se convierte en el candidato ideal para armar una defensa bicolor llena de experiencia, jerarquía y categoría.

Lo que vale Marcos López actualmente en el mercado internacional

Según el portal especializado ‘Transfermarkt‘, Marcos López tiene una cotización internacional de 2.5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 10 millones. Con 25 años y buen presente en FC Copenhague, podemos decir que el defensa bicolor aún tiene un lugar mucho más alto e importante al cual llegar, así que de todas maneras se espera que pueda seguir por este camino de crecimiento y progreso constante en todo aspecto.

Fuente: Transfermarkt

