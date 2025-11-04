Con triunfos de Arsenal, Bayern Múnich y Liverpool, así quedó la tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

La fase de liga de la UEFA Champions League se encuentra en la jornada número 4 de 8. Ya hay algunos equipos que han hecho el mérito para quedar en la parte alta, que le permitirá entrar en los octavos de forma directa. Mientras otros están peleando por seguir con vida en los dieciseisavos de final.

Publicidad

Publicidad

Este martes 4 de noviembre se llegó a disputar un total de 9 encuentros en toda Europa. Con resultados bastante llamativos en algunos de los casos, pero sobre todo se vieron duelos con un gran nivel. Algo que siempre se espera en esta competencia.

Uno de los juegos más esperados fue el Liverpool contra Real Madrid, encuentro que tuvo un condimento especial por la vuelta de Trent Alexander Arnold. En este caso los ‘Reds’ se impusieron en este cotejo en Anfield con tanto del argentino Alexis McAllister.

Por otro lado, PSG no pudo ante el Bayern Múnich, Luis Díaz fue el protagonista de este partido con dos golazos, pero también con una expulsión. Por otro lado, Joao Neves puso un poco de suspenso con el descuento. Pero el marcador en el Parque de los Príncipes se quedó 1-2.

Publicidad

Publicidad

Arsenal por su parte sigue invicto, los ‘Gunners’ ganaron temprano al Slavia Praha por 3-0. Los ingleses se mantienen como uno de los pocos equipos que no le han hecho goles hasta la fecha en el certamen. Siendo uno de los grandes protagonistas.

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Tras disputarse los partidos del martes, así ha quedado la tabla de posiciones de la UEFA Champions League en la fase de liga.

ver también ¡Con doblete y expulsión de Luis Díaz! Bayern Múnich ganó 2-1 al PSG por la Champions League: goles y resumen

Tabla de posiciones de la Champions League:

Publicidad

Publicidad

Resultados de la fecha 4 de la Champions League

Así quedaron los partidos del martes en la Champions League:

Resultados de la jornada:

Napoli 0-0 Frankfurt

Slavia Praha 0-3 Arsenal

Atlético Madrid 3-1 USG

Bodo/Glimt 0-1 AS Monaco

Juventus 1-1 Sporting

Liverpool 1-0 Real Madrid

Olympiacos 1-1 PSV

PSG 1-2 Bayern Múnich

Tottenham 4-0 Kobenhavn

Datos Claves

La fase de liga de la UEFA Champions League se encuentra en la jornada 4 de 8.

El Liverpool ganó 1-0 al Real Madrid en Anfield con gol de Alexis McAllister.

Publicidad

Publicidad