EN VIVO Barcelona vs. Atlético Madrid ver por la Champions League, minuto a minuto GRATIS: vía ESPN y Disney+ Premium

El torneo más importante del continente, la Champions League, presenta un duelo electrizante entre dos potencias españolas en los cuartos de final. El Barcelona llega a esta instancia con la misión de imponer su ritmo ofensivo y recuperar su prestigio histórico en la competición europea.

Barcelona buscará el primer golpe

Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo blaugrana ha mostrado un fútbol dinámico y letal en el área rival. La clave del éxito para los locales será mantener la presión alta y aprovechar el gran momento de forma de sus delanteros estelares.

Por su parte, el Atlético de Madrid encara este desafío de Champions League con la solidez defensiva que caracteriza el ciclo de Diego Simeone. Los colchoneros son expertos en cerrar espacios y golpear mediante transiciones rápidas que suelen descolocar a sus oponentes.

Atlético Madrid quiere salir con vida

El conjunto madrileño confía en su experiencia en eliminatorias directas para sacar un resultado positivo fuera de casa. La disciplina táctica y el orden en el mediocampo serán vitales para frenar el flujo de juego del equipo catalán durante los 90 minutos.

Barcelona confía en Lamine Yamal esta jornada. (Foto: X).

Este enfrentamiento de Champions League promete ser una batalla estratégica donde cualquier mínimo detalle podría inclinar la balanza. Ambos técnicos han preparado variantes tácticas para neutralizar las virtudes del rival y asegurar una ventaja de cara al partido de vuelta.

La expectativa es total para este choque de potencias que define el futuro de ambos clubes en la temporada europea. Se espera un ambiente de máxima tensión en un encuentro que paraliza a los aficionados del fútbol mundial por su intensidad y jerarquía.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Barcelona vs. Atlético Madrid?

El partido de ida por los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 8 de abril de 2026 a las 21:00 horas de España, lo que equivale a las 13:00 horas en México, las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, y las 16:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay. En Estados Unidos, el encuentro arrancará a las 15:00 horas ET (12:00 horas PT), consolidándose como el evento central de la jornada europea para los seguidores de ambos clubes alrededor del mundo.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Atlético Madrid?

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la Champions League contará con una amplia cobertura televisiva que permitirá seguirlo en directo desde cualquier rincón del planeta. En España, la transmisión exclusiva estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y la plataforma Movistar+. Para toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, el encuentro se podrá ver a través de las señales de ESPN y en streaming por Disney+ Premium, a excepción de México, donde la cadena FOX One y FOX+ tienen los derechos junto a la plataforma Max. Finalmente, en Estados Unidos, los aficionados podrán sintonizar el duelo en inglés por Paramount+ y en español a través de Univisión, TUDN, UniMás y la aplicación ViX. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Diego Simeone planificó a la perfección el partido de Atlético Madrid. (Foto: X).

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