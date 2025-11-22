Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Newcastle 0-0 Manchester City EN VIVO Y GRATIS por la Premier League Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: entretiempo

Newcastle y Manchester City se enfrentan el día de hoy en el St. James' Park y a continuación vivirás el minuto a minuto del partido.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Newcastle y Manchester City se van al descanso e igualan 0-0 en St. James' Park.

Image
Publicidad

45' ¡Se jugarán 2 minutos más!

El duelo entre Newcastle y Manchester City se alargará hasta los 47 minutos de juego.

42' ¡Ahora se la perdió el City!

Luego de una gran combinación con Cherki, apareció Foden en área de Newcastle y definió con la cara interna. El balón pasó muy cerca del arco de Pope en lo que pudo ser el 0-1 del partido.

40' ¡El partido no tiene tregua!

Tanto Newcastle como Manchester City buscan la diferencia en el marcador en el tramo final del primer tiempo.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

El duelo entre Newcastle y Manchester City sigue igualado 0-0, aunque no decepcionado a los aficionados.

Publicidad

31' ¡Increíble lo que se perdió Newcastle!

Luego de un enorme centro de Murphy, fue Barnes quien remató solo frente al arco y mandó el balón afuera. Nadie podría creerlo en St. James' Park.

Tweet placeholder

26' ¡Casi llega el 1-0 de Newcastle!

Nuevamente fue Woltemade quien remató sobre el arco de Donnarumma y el arquero del City rechazó muy bien el balón. 

Tweet placeholder

24' ¡Partido trabado!

Tanto Newcastle como Manchester City buscan imponerse con su idea de juego, pero por ahora se juega mucho en el mediocampo.

17' ¡Ahora fue turno del City!

Tras un gran pase de Doku, fue Foden quien remató en el área de Newcastle y el balón se perdió cerca del arco de Pope.

13' ¡Llegada de Newcastle!

Woltemade cabeceó en área de Manchester City y estuvo a nada de marcar, pero apareció la figura de Donnarumma para despejar el balón.

Tweet placeholder

12

Publicidad

8' ¡Disparo de Cherki!

El atacante del City enganchó y probó un buen disparo en el área de Newcastle, pero apareció Pope para atrapar el balón.

3' ¡Se la perdió Haaland!

El '9' del City se fue en soledad sobre el arco de Pope y sorpresivamente definió muy mal en lo que pudo ser la apertura del marcador.

1' ¡Error del City!

Tras un mal pase en salida de Donnarumma, Newcastle presionó y fue Barnes quien remató. Estuvo muy cerca de anotar el 1-0 del duelo.

Tweet placeholder

1' ¡Empezó el partido!

Newcastle y Manchester City disputan la primera etapa del partido en St. James' Park. 

KICK-OFF | Newcastle United v Manchester City

¡Los equipos están en el campo de juego!

Newcastle y Manchester City ya están listos para el inicio del partido.

Publicidad

¡Los equipos van terminando con el calentamiento!

Tanto Newcastle como Manchester City ultiman detalles a instantes del inicio del duelo en St. James' Park.

Image
A close up image of Tino Livramento leaving the pitch after the warm-up at St. James' Park
Lewis Hall warming up ahead of Man City clash

¡Así fue la llegada de Manchester City!

Los 'Citizens' dicen presente en el St. James' Park y ahora se alistan para el inicio del encuentro.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Manchester City!

Pep Guardiola mandará el siguiente 11 titular para visitar esta noche a Newcastle.

Image

¡Alineación titular de Newcastle!

Eddie Howe preparó el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Manchester City.
Newcastle United v Man City: Pope, Hall, Schär, Joelinton, Tonali, Barnes, Thiaw, Livramento, Murphy, Woltemade, Bruno G.

¡Así fue la llegada de Newcastle al estadio!

Las 'Urracas' dicen presente en St. James' Park y ahora se alistan para realizar los trabajos precompetitivos.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Así luce el estadio!

St. James' Park está listo para recibir el día de hoy el duelo entre Newcastle y Manchester City.

Image

¡El análisis de Pep Guardiola!

El DT de Manchester City aseguró que no será un partido para nada sencillo el de hoy ante Newcastle.

Tweet placeholder

¡Bienvenidos a la cobertura del Newcastle vs. Manchester City!

Newcastle y Manchester City juegan hoy por la fecha 12 de la Premier League y a continuación podrás disfrutar del minuto a minuto del partido.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Newcastle vs. Manchester City por la Premier League.
© Getty Images.Newcastle vs. Manchester City por la Premier League.

Newcastle y Manchester City medirán fuerzan el día de hoy en St. James’ Park en uno de los partidos más importantes de la jornada europea. En el marco de la fecha 12 de la Premier League, son los dirigidos por Pep Guardiola quienes tendrían el favoritismo en la previa y así seguir escalando en la tabla de posiciones; mientras que los locales buscan salir de la zona baja del campeonato.

¿A qué hora juegan Newcastle vs. Manchester City por la Premier League?

  • 18:30 | España
  • 14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 12:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Newcastle vs. Manchester City por la Premier League?

  • Sudamérica | Disney Plus Premium
  • México | HBO MAX
  • Estados Unidos | Peacock y Universo
  • España | DAZN
  • Centroamérica | HBO MAX
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2
Champions League

Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2

Cómo ver en vivo Newcastle vs. Arsenal Vía Disney+ por la Premier League 2025-26
Premier League

Cómo ver en vivo Newcastle vs. Arsenal Vía Disney+ por la Premier League 2025-26

Los dos goles de Marcus Rashford para que Barcelona gane 2-0 a Newcastle
Champions League

Los dos goles de Marcus Rashford para que Barcelona gane 2-0 a Newcastle

Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO y GRATIS final Copa Sudamericana 2025: previa del partido
Copa Sudamericana

Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO y GRATIS final Copa Sudamericana 2025: previa del partido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo