Newcastle 0-0 Manchester City EN VIVO Y GRATIS por la Premier League Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: entretiempo

Newcastle y Manchester City medirán fuerzan el día de hoy en St. James’ Park en uno de los partidos más importantes de la jornada europea. En el marco de la fecha 12 de la Premier League, son los dirigidos por Pep Guardiola quienes tendrían el favoritismo en la previa y así seguir escalando en la tabla de posiciones; mientras que los locales buscan salir de la zona baja del campeonato.
¿A qué hora juegan Newcastle vs. Manchester City por la Premier League?
- 18:30 | España
- 14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 12:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Newcastle vs. Manchester City por la Premier League?
- Sudamérica | Disney Plus Premium
- México | HBO MAX
- Estados Unidos | Peacock y Universo
- España | DAZN
- Centroamérica | HBO MAX