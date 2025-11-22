Newcastle 0-0 Manchester City EN VIVO Y GRATIS por la Premier League Vía ‘ESPN’ y ‘Disney+’: entretiempo

El DT de Manchester City aseguró que no será un partido para nada sencillo el de hoy ante Newcastle.

Tras un mal pase en salida de Donnarumma, Newcastle presionó y fue Barnes quien remató. Estuvo muy cerca de anotar el 1-0 del duelo.

El '9' del City se fue en soledad sobre el arco de Pope y sorpresivamente definió muy mal en lo que pudo ser la apertura del marcador.

Woltemade cabeceó en área de Manchester City y estuvo a nada de marcar, pero apareció la figura de Donnarumma para despejar el balón.

Tras un gran pase de Doku, fue Foden quien remató en el área de Newcastle y el balón se perdió cerca del arco de Pope.

Tanto Newcastle como Manchester City buscan imponerse con su idea de juego, pero por ahora se juega mucho en el mediocampo.

Luego de una gran combinación con Cherki, apareció Foden en área de Newcastle y definió con la cara interna. El balón pasó muy cerca del arco de Pope en lo que pudo ser el 0-1 del partido.

Newcastle y Manchester City medirán fuerzan el día de hoy en St. James’ Park en uno de los partidos más importantes de la jornada europea. En el marco de la fecha 12 de la Premier League, son los dirigidos por Pep Guardiola quienes tendrían el favoritismo en la previa y así seguir escalando en la tabla de posiciones; mientras que los locales buscan salir de la zona baja del campeonato.

¿A qué hora juegan Newcastle vs. Manchester City por la Premier League?

18:30 | España

14:30 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

13:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

12:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador

11:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

