¿Juegan Luis Díaz y Ousmane Dembélé? Alineaciones para PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la Champions League

Comienzan las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. PSG enfrenta a Bayern Múnich por el partido de ida en el Parque de los Príncipes de París, Francia. Es el primer duelo de la serie en donde uno de estos equipos será finalista. Conoce los titulares para este encuentro.

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PSG y Bayern Múnich son dos de los equipos con mejor presente en Europa. Los parisinos están cerca de asegurar el título de la Ligue 1, mientras que los ‘Bávaros’ ya son campeones de la Bundesliga y está en la final de la DFB Pokal, por lo que aún mantiene sus chances de triplete.

The holders against the six-time winners 🤤#UCL pic.twitter.com/JLWWcaJSEE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2026

Ambos equipos vienen de buenas actuaciones en cuartos de final. El equipo francés dejó en el camino al Liverpool, mientras que el campeón alemán hizo lo propio ante Real Madrid. Es decir, eliminaron a dos equipos con mucha historia en la Champions League y siempre candidatos al título.

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Para este partido de ida, Bayern Múnich es el equipo que cuenta con las bajas más sensibles. Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Lennart Karl y Tom Bischöf no están a disposición por distintas lesiones.

La alineación del PSG para el partido de ida

Matvey Safonov

Achraf Hakimi

Marquinhos

Willian Pacho

Nuno Mendes

Vitinha

Warren Zaïre-Emery

João Neves

Désiré Roué

Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé

DT: Luis Enrique

La alineación del Bayern Múnich para el partido de ida

Manuel Neuer

Josip Stanisic

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Alphonso Davies

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlovic

Michael Olise

Jamal Musiala

Luis Díaz

Harry Kane

DT: Vincent Kompany

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¿A qué hora se juega PSG vs. Bayern Múnich por el partido de ida?

PSG vs. Bayern Múnich, por el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en el Parque de los Príncipes se juega este martes 28 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

El partido entre PSG y Bayern Múnich cuenta con transmisión en vivo de ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En México, va por TNT Sports y Max México. Y en los Estados Unidos se puede disfrutar por CBS, DAZN USA, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, Paramount+, ViX y fuboTV.

Datos claves

28 de abril: fecha del partido de ida entre PSG y Bayern Múnich.

fecha del partido de ida entre PSG y Bayern Múnich. ESPN y Disney+: transmiten en vivo el encuentro para toda Sudamérica y Centroamérica.

transmiten en vivo el encuentro para toda Sudamérica y Centroamérica. Cuatro bajas por lesión: Gnabry, Guerreiro, Karl y Bischöf no jugarán en Bayern Múnich.