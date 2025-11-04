Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO por Champions League: GRATIS vía ESPN 2, Disney+ Premium, Fútbol Libre y Pelota Libre

Jornada de UEFA Champions League es la que viviremos en unos minutos, donde Real Madrid visita a Liverpool en un partido con todos los condimentos.

El enfrentamiento de gigantes en Anfield reúne a dos potencias europeas con realidades muy distintas. El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega invicto como líder de la Champions League (3-0-0) y con un excelente desempeño en LaLiga, consolidándose como favorito gracias a su sólida defensa, un mediocampo brillante con Jude Bellingham y un ataque letal con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Liverpool vs. Real Madrid en la previa

En contraste, el Liverpool FC de Arne Slot atraviesa una profunda crisis a nivel local, ocupando la mitad de la tabla en la Premier League tras varias derrotas consecutivas. Aunque han mostrado destellos en la Champions (2-0-1), la inconsistencia y fragilidad han marcado el inicio de su temporada, a pesar de la inversión y la presencia de figuras como Mohamed Salah y Virgil van Dijk. El apoyo de Anfield será crucial para que el equipo busque una “noche mágica” que les permita enderezar el rumbo.

Liverpool vs. Real Madrid en Inglaterra. (Foto: X).

La clave del partido para el Liverpool será contener el ataque Merengue y que su mediocampo, con jugadores como Mac Allister y Gravenberch, logre generar ocasiones ofensivas. El Real Madrid, por su parte, buscará explotar los espacios con la velocidad de sus extremos y la efectividad de Mbappé, con el objetivo de mantener su paso perfecto y asegurar virtualmente su pase a octavos. Será un choque donde la mística de Anfield se medirá con el impecable presente del campeón español.

¿Qué canales pasarán el Liverpool vs. Real Madrid?

El Real Madrid CF se enfrenta hoy al Liverpool FC en Anfield por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Este encuentro, conocido como el “Clásico Europeo”, encuentra al Real Madrid en un gran momento y como líder de su grupo. Por otro lado, el Liverpool atraviesa una crisis en su liga local, lo que convierte a este partido en una oportunidad crucial para redimirse ante sus seguidores. Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido por ESPN y Disney+, mientras que en México la transmisión estará a cargo de TNT Sports y HBO Max. En España, el encuentro se podrá ver en Movistar Liga de Campeones.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs. Real Madrid?

El enfrentamiento de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, que se disputa hoy en Anfield, comenzará simultáneamente alrededor del mundo, aunque la hora de tu reloj variará según tu ubicación: el saque inicial será a las 8:00 p.m. (20:00) en hora local de Inglaterra; esto significa que el partido se jugará a las 9:00 p.m. (21:00) en España; a las 5:00 p.m. (17:00) en Argentina, Chile y Uruguay; a las 3:00 p.m. (15:00) en Perú, Colombia y Ecuador; y a las 2:00 p.m. (14:00) en México.

