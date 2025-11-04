Es tendencia:
Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO por Champions League: GRATIS vía ESPN 2, Disney+ Premium, Fútbol Libre y Pelota Libre

Sigue el partido de Liverpool vs. Real Madrid por la UEFA Champions League. Todos los detalles aquí en vivo mediante nuestro minuto a minuto.

52': LIVERPOOL SE COMPLICÓ

El tiro libre terminó en salida para el Real Madrid. La tomó Kylian Mbappé, y lo infraccionó Alexis Mac Allister que es amonestado con tarjeta amarilla.

50': GANARON UNA FALTA

Jugada en ofensiva, termina siendo cortada con infracción de Jude Bellingham. Habrá tiro libre de Liverpool.

48': CERCA EL LIVERPOOL DEL PRIMERO

Esta vez fue Hugo Ekitike quien cabecea hacia la portería del Real Madrid. Algo desviado.

47': SE SALVA EL REAL MADRID

Thibaut Courtois nuevamente no permite el primero del Liverpool. Sacó un cabezazo de Virgil van Dijk.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega el Liverpool y Real Madrid, después del descanso.

45+2': SALVÓ COURTOIS OTRA VEZ

El Real Madrid se salva de un remate de Alexis Mac Allister, quien le pegó bien y el portero belga evita el primero.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Liverpool y Real Madrid empatan en Anfield. Sin goles, pero con muchas ocasiones.

Half-time graphic for Liverpool vs Real Madrid in the Champions League. The half-time score is 0-0.

45+1': TARJETA AMARILLA

Dura falta de Dean Huijsen contra Hugo Ekitike. El defensa del Real Madrid es amonestado.

44': A DOS TIEMPOS EVITÓ EL PRIMERO

Giorgi Mamardashvili sacó dos remates, uno de Jude Bellingham y el otro de Arda Güler. Continuamos 0-0.

42': SALVÓ COURTOIS

Otra vez pegó de larga distancia Dominik Szoboszlai, pero el guardameta del Real Madrid saca la mano y evita el primero.

40': REAL MADRID SIGUE BUSCANDO AL CONTRA

Balones largos para Vinicius, que intenta encarar a Bradley. Pero no pasa a mayores. Muy tapado Mbappé.

36': PROBÓ DE MEDIA DISTANCIA

Dominik Szoboszlai trata de rematar, pero encuentra el resguardo seguro de Thibaut Courtois.

32': VAR CORRIGE LA MANO

El árbitro del partido no sanciona a Aurélien Tchouaméni. No hay ni tiro libre, penal, y mano. Sale jugando el Real Madrid.

29': PROBLEMAS EN REAL MADRID

Aurélien Tchouaméni mete la mano a un disparo previo. Siendo esto tiro libre para Liverpool.

27': SE SALVÓ REAL MADRID

Robó en ataque Florian Wirtz, define Dominik Szoboszlai. Atajó Thibaut Courtois en un mano a mano impresionante.

26': REMATO MUY DESVIADO

Aurélien Tchouaméni probó de media distancia, pero no dio miedo en la defensa del Real Madrid.

23': FALTA DE TARJETA AMARILLA

Vinicius fue al piso con Bradley, cometiendo falta y siendo amonestado.

20': CONTROL ABSOLUTO

Real Madrid se fue haciendo mejor con el pasar de los minutos. Liverpool ahora espera.

16': CERCA EL REAL MADRID

Gran jugada de contra entre Vinicius, Bellingham, y Mbappé. Este último remató desviado. Se salvó el Liverpool.

16': JUEGA LARGO EL REAL MADRID

Con pases en profunidad quiere hacer daño. Por ahora buscando la izquierda, donde Vinicius es el que más oportunidades genera.

12': SALAH ESTÁ PICANTE

El atacante del Liverpool por su zona intenta penetrar. Pero anda bien parado Álvaro Carreras, por ahora.

9': LA TUVO LIVERPOOL

Gran jugada por derecha, pase para Alexis Mac Allister quien remata. Pero se marcha desviado. Avisado está el Real Madrid.

8': VINICIUS ENCENDIDO

Grandes momentos del atacante brasileño, quien por izquierda trae problemas en Liverpool.

7': REAL MADRID SALE UN POCO

Logra mover la pelota con sus jugadores en ofensiva. Probando a la defensa del Liverpool.

4': REAL MADRID ABSORBIDO

El cuadro de Xabi Alonso no tiene paz, Liverpool está jugando alto, y buscan el error rival.

2': FALTA EN SALIDA

Ekitike quiere ganar dentro del área, cae pero no cobran falta. Respira un poco el Real Madrid.

1': SALIERON CON TODO

Liverpool busca romper el empate transitorio en los primeros minutos. Con intensidad y presión alta. Se cuida Real Madrid.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Liverpool vs Real Madrid por UEFA Champions League.

¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!

Tanto Liverpool como Real Madrid están en cancha, esperando dar un gran espectáculo.

¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!

En solo unos minutos, empezará el Real Madrid vs. Liverpool por UEFA Champions League.

¿SERÁ LA LEY DEL EX?

Real Madrid fichó a Trent Alexander-Arnold, y este ex Liverpool, chocará contra el club que lo vio nacer.

¡EL CALENTAMIENTO PREVIO AL PARTIDO!

Liverpool sale ante sus hinchas de esta manera. Pensando en Real Madrid.

¡REAL MADRID PREPARADO AL 100%!

Contra Liverpool buscarán hacer su mejor trabajo.

¡LIVERPOOL YA ESTÁ EN EL ESTADIO!

Contra Real Madrid tendrán un partido de lujo por UEFA Champions League.

¡EL LOCAL TAMBIÉN PUBLICA SU ONCE TITULAR!

Estos jugadores de Liverpool jugarán contra Real Madrid: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Bradley, Ekitike, Robertson, Gravenberch.

¡EL ONCE TITULAR DEL REAL MADRID!

Contra Liverpool formará con: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

EN ESTE ESTADIO SE VIVIRÁ TODO

Real Madrid contra Liverpool chocan en un escenario con historia como es Anfield.

LIVERPOOL LANZA SU ADVERTENCIA

Contra Real Madrid hicieron las cosas bien hace poco.

REAL MADRID HIZO HISTORIA AQUÍ

Cristiano Ronaldo en la década pasada, supo marcar diferencia absoluta contra Liverpool.

¡RECORDAR ES VOLVER A VIVIR!

Real Madrid en el pasado tuvo una plantilla espectacular. Quizás mejor a la de ahora, con un asistente técnico de lujo.

¡EL FUTBOLISTA MÁS ESPERADO!

Real Madrid tiene a su estrella principal: Kylian Mbappé. Quien buscará hoy seguir en racha de goles y generando victorias para el cuadro merengue.

¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

Jornada de UEFA Champions League es la que viviremos en unos minutos, donde Real Madrid visita a Liverpool en un partido con todos los condimentos.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO
Liverpool 0-0 Real Madrid EN VIVO

El enfrentamiento de gigantes en Anfield reúne a dos potencias europeas con realidades muy distintas. El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega invicto como líder de la Champions League (3-0-0) y con un excelente desempeño en LaLiga, consolidándose como favorito gracias a su sólida defensa, un mediocampo brillante con Jude Bellingham y un ataque letal con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Liverpool vs. Real Madrid en la previa

En contraste, el Liverpool FC de Arne Slot atraviesa una profunda crisis a nivel local, ocupando la mitad de la tabla en la Premier League tras varias derrotas consecutivas. Aunque han mostrado destellos en la Champions (2-0-1), la inconsistencia y fragilidad han marcado el inicio de su temporada, a pesar de la inversión y la presencia de figuras como Mohamed Salah y Virgil van Dijk. El apoyo de Anfield será crucial para que el equipo busque una “noche mágica” que les permita enderezar el rumbo.

Liverpool vs. Real Madrid en Inglaterra. (Foto: X).

La clave del partido para el Liverpool será contener el ataque Merengue y que su mediocampo, con jugadores como Mac Allister y Gravenberch, logre generar ocasiones ofensivas. El Real Madrid, por su parte, buscará explotar los espacios con la velocidad de sus extremos y la efectividad de Mbappé, con el objetivo de mantener su paso perfecto y asegurar virtualmente su pase a octavos. Será un choque donde la mística de Anfield se medirá con el impecable presente del campeón español.

¿Qué canales pasarán el Liverpool vs. Real Madrid?

El Real Madrid CF se enfrenta hoy al Liverpool FC en Anfield por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Este encuentro, conocido como el “Clásico Europeo”, encuentra al Real Madrid en un gran momento y como líder de su grupo. Por otro lado, el Liverpool atraviesa una crisis en su liga local, lo que convierte a este partido en una oportunidad crucial para redimirse ante sus seguidores. Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido por ESPN y Disney+, mientras que en México la transmisión estará a cargo de TNT Sports y HBO Max. En España, el encuentro se podrá ver en Movistar Liga de Campeones.

Copa Libertadores confirmó la hora oficial de la final entre Palmeiras vs. Flamengo en el Monumental

ver también

Copa Libertadores confirmó la hora oficial de la final entre Palmeiras vs. Flamengo en el Monumental

¿A qué hora se juega el Liverpool vs. Real Madrid?

El enfrentamiento de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, que se disputa hoy en Anfield, comenzará simultáneamente alrededor del mundo, aunque la hora de tu reloj variará según tu ubicación: el saque inicial será a las 8:00 p.m. (20:00) en hora local de Inglaterra; esto significa que el partido se jugará a las 9:00 p.m. (21:00) en España; a las 5:00 p.m. (17:00) en Argentina, Chile y Uruguay; a las 3:00 p.m. (15:00) en Perú, Colombia y Ecuador; y a las 2:00 p.m. (14:00) en México.

DATOS CLAVES

  • Real Madrid es el líder de la Champions League con un récord invicto de 3-0-0.
  • El partido Liverpool vs. Real Madrid se juega hoy en Anfield por la cuarta jornada de Champions.
  • El saque inicial del partido será a las 8:00 p.m. (20:00) hora local de Inglaterra.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
