Marcos López jugará la Champions League: el récord que alcanzó tras clasificar a la fase de liga con Copenhague

Marcos López hizo historia con Copenhague tras clasificarse a la fase de liga de la Champions League. Partiendo desde las instancias previas, el cuadro de Dinamarca superó cada una de ellas y escribió su nombre en la última instancia luego de eliminar a Basel por un global de 3-1.

De esta manera, Marcos López está alcanzando un récord importante para el fútbol peruano pues será el único futbolista nacional que disputará la fase de liga de la Champions League. Además, su ingreso con Copenhague termina con la sequía de una temporada, pues no hubo ningún representante peruano en la edición 2024/2025 de la Champions League.

Marcos López clasificó con Copenhague a fase de liga de la Champions League

En una llave que resultó ser más fácil de lo que esperaba, Copenhague venció sin problemas a Basel por un global de 3-1 y lo eliminó de la Champions League. Sellando así su pase a la fase de liga, los nórdicos esperan ansiosos el sorteo de este jueves 28 de agosto.

Hay que mencionar que en la ida del duelo entre Copenhague vs. Basel, el marcador terminó 1-1 en Suiza. Luego, en la vuelta, Copenhague aprovechó su condición de local y ganó 2-0, con lo que se clasificó a la fase de liga de la Champions League tras un 3-1 global.

Por el bien del fútbol peruano, el lateral izquierdo Marcos López disputó ambos cotejos y estuvo en todo el partido. Sin duda siendo vital en la defensa y ataque, el futbolista mostró sus condiciones y ahora lo hará en la fase de liga de la Champions League.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de liga de la Champions League?

El sorteo de la Champions League es este jueves 28 de agosto desde las 11:00 AM en Mónaco.

¿Cuántos peruanos han ganado la Champions League?

Solo dos futbolistas peruanos ganaron la Champions League: Claudio Pizarro con el Bayern Múnich en el 2013 y Víctor Benítez con el AC Milán en 1963.

