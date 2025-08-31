Justo en el cierre del mercado de fichajes se ha conocido la nueva contratación más importante de la historia de la Premier League. Esto gracias a un acuerdo que se ha llegado de último minuto por Alexander Isak, quien decidió dejar a las ‘urracas’ de un momento a otro y ahora usará la camiseta de los ‘Reds’.

Resulta que antes del inicio de la Liga Inglesa el delantero sueco informó que ya no quería seguir en Newcastle United. Esto sorprendió a todos, sobre todo teniendo en cuenta que los clubes más importante habían logrado contratar a grandes atacantes y nada baratos. Pero a pesar de esto el sueco se mantuvo firme y logró su cometido.

Fabrizio Romano confirma fichaje de Isak (Foto: X).

Pero no solo ahora jugará en el Liverpool, sino que también se convirtió en el jugador más caro de toda la historia de los fichajes en la Premier League. Hablamos que el actual campeón inglés decidió pagar la suma de 130 millones de libras por él, lo que equivale a 150 millones de euros según el tipo de cambio a día de hoy.

Si bien los ‘Reds’ ya venían con el cartel de favoritos para volver a ganar la Premier League. Con este fichaje aumentan aun más esas posibilidades al tener una ofensiva de ensueño. Probablemente no sea nada fácil conseguir sacarle puntos a este equipo.

¿Cuáles son los fichajes más caros de la Premier League?

Con esta contratación de Alexander Isak se vuelve el jugador más caro en un fichaje en esta Premier League. Y lo más curioso que los dos más importantes se han dado esta temporada y para el mismo Liverpool. Pues en el primer lugar se encontraba Florian Wirtz. Por el alemán pagaron la escalofriante suma de 125 millones de euros.

Florian Wirtz con el Liverpool (Foto: Getty).

Por otro lado, el que estaba en la punta hasta esta campaña es Enzo Fernández, quien fue contratado por el Chelsea en la temporada 22/23 desde el Benfica por la cifra de 121 millones de euros. Una cifra que ya se quedó corta en este mundo en donde se viene dando un aumento económico impresionante.

Los 10 fichajes más caros de la Premier League: