Real Madrid enfrenta este martes 17 de febrero a Benfica por el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Para este primer duelo, que se disputa en el Estádio Da Luz de Lisboa, el equipo que dirige Álvaro Arbeloa cuenta con algunas ausencias en el once titular, tales como Jude Bellingham, Franco Mastantuono y Dani Carvajal.

El primer partido de la serie de Playoffs entre Real Madrid y Benfica se juega en Portugal y Álvaro Arbeloa confirmó su alineación con lo mejor a disposición, pero con ausencias importantes. Jude Bellingham ni siquiera integra la lista de convocados para este encuentro, mientras que Mastantuono y Carvajal van al banco de suplentes.

Convocados del Real Madrid para el partido ante Benfica (X @realmadrid).

¿Por qué no juegan Bellingham, Mastantuono ni Carvajal en Benfica vs. Real Madrid?

La ausencia de Jude Bellingham en el partido Benfica vs. Real Madrid se debe a una lesión. El pasado 1 de febrero sufrió una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda, según el parte médico oficial del conjunto ‘merengue’ tras el partido ante Rayo Vallecano.

Por su parte, los casos de Franco Mastantuono y Dani Carvajal tienen que ver con decisiones puntuales de Álvaro Arbeloa. Por lo tanto, sus ausencias en el once titular apuntan a decisiones tácticas donde el entrenador de los ‘Blancos’ prefiere a otras opciones en sus respectivas posiciones del campo.

Arbeloa decidió que Arda Güler juegue en la posición del exfutbolista de River Plate en el ataque del Madrid. En tanto, la ausencia de Carvajal, una fija que se ha visto en los últimos partidos, tiene que ver con la preferencia por Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho.

La alineación oficial del Real Madrid ante Benfica

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rúdiger, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior es la alineación titular que pone en campo Álvaro Arbeloa para el partido de ida ante Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26.

La alineación titular de Real Madrid ante Benfica (X @realmadrid).

¿A qué hora y dónde ver en vivo Benfica vs. Real Madrid por la ida de los Playoffs?

Benfica vs. Real Madrid se juega este martes 17 de febrero desde las 15:00 horas (en Lima, Perú) en el Estádio Da Luz de Lisboa por el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26.

En tanto, la transmisión del partido para verlo en vivo corre por cuenta de ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México, va por TNT Sports, TNT Go y Max México. Y en los Estados Unidos se puede mirar por TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, UniMás y Paramount+.

Datos claves