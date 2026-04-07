¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Bayern Múnich en el partido de ida de cuartos de la Champions League 2025-26?

Real Madrid recibe este martes en el Santiago Bernabéu al Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Merengues’ llegan con algunas dudas a este duelo, mientras que los ‘Bávaros’ están en buen momento. Duelo de candidatos al título.

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El conjunto madrileño, dirigido por Álvaro Arbeloa, viene de perder ante Mallorca por 2-1 en Son Moix por LALIGA 2025-26. Así, quedó a siete puntos del líder FC Barcelona (69 contra 76), lo que lo aleja de la lucha por el título. Por lo tanto, apunta todo a la Champions League para salvar una difícil temporada.

El equipo alemán de Vincent Kompany, por su parte, se encamina a un nuevo título de la Bundesliga. Dio vuelta un partido increíble ante Friburgo para ganarlo por 3-2. De esta forma, le lleva nueve unidades de ventaja a su escolta, Borussia Dortmund (73 contra 64). Todavía tiene chances de triplete en esta temporada (liga, copa y Champions).

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A continuación, un repaso por el panorama del Real Madrid en cuanto a los posibles resultados en el partido de ida. Si bien ningún resultado define la serie (se juega la vuelta el próximo miércoles 15 de abril), los ‘Merengues’ se juegan la temporada en este encuentro.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana al Bayern Múnich?

Si Real Madrid le gana al Bayern Múnich, llegará con buen pie al partido de vuelta y, sobre todo, con mayor confianza. La diferencia de goles, por supuesto, será importante, ya que dos goles de ventaja o más pueden ser decisivos de cara a la revancha en Alemania.

¿Qué pasa si Real Madrid empata ante Bayern Múnich?

Si Real Madrid empata ante Bayern Múnich no será un mal resultado. El conjunto blanco siempre tiene una vida más en la Champions League (tiene 15 títulos en esta competencia y es el máximo ganador), por lo que llegar igualado a la vuelta no sería visto con malos ojos.

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¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Bayern Múnich?

Si Real Madrid pierde ante Bayern Múnich será el peor panorama posible para el partido de vuelta. En primer lugar, llegará con desventaja y deberá buscar un triunfo por más de un gol de diferencia (todo dependerá de cuánto sea la diferencia de goles en la ida) para tener alguna chance de llegar a semifinales. En segundo lugar, el público puede perder la paciencia ante una caída ‘merengue’ y el clima podría ser hostil.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Bayern Múnich?

Real Madrid vs. Bayern Múnich, partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu, se juega este martes 7 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú y Bogotá, Colombia).

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich cuenta con transmisión en vivo de ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, con excepción de Brasil, que va por TNT Brasil, Max Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

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En México, por su parte, se puede ver en vivo por TNT Sports México y Max México. En tanto, por Estados Unidos, se puede disfrutar por Paramount+, DAZN USA, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW y ViX.

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