Universitario sorprende a todos registrando a este entrenador para la Liga 1 y Copa Libertadores

Universitario de Deportes planea un movimiento clave para estabilizar su banquillo en un momento crítico de la temporada. La directiva tiene la intención de registrar oficialmente a Jorge Araujo ante la Federación Peruana de Fútbol para el partido de este domingo 3 de mayo.

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Según informó el periodista Mario Pinedo de RPP Noticias, la meta es que “Coco” Araujo asuma formalmente el mando ante Juan Pablo II. Esta decisión permitiría al estratega dirigir con todas las facultades reglamentarias en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Un respaldo estratégico ante la crisis

El registro de Araujo se percibe como una bomba mediática debido al clima de tensión tras perder el Torneo Apertura 2026. Para muchos, este paso representa un respaldo de la directiva hacia un técnico de la casa en medio de fuertes cuestionamientos.

Jorge Araujo seguirá en Universitario un tiempo más. (Foto: X).

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Esta medida busca dar orden administrativo al equipo mientras se calman las aguas en el entorno crema. El club necesita una figura oficial en el banco para cumplir con las exigencias de la CONMEBOL y la FPF en sus próximos compromisos.

El factor Fabián Bustos en el horizonte

Dentro del análisis de esta movida, existe un componente interpretativo que vincula el futuro del club con el extranjero. Se especula que esta oficialización de Araujo permitiría a la directiva ganar tiempo mientras observan la situación de Fabián Bustos.

Bustos, actual DT de Millonarios, sería la gran obsesión de Franco Velazco para asumir el proyecto deportivo. Sin embargo, al no estar libre todavía, el registro de Araujo se convierte en la solución inmediata para afrontar los retos venideros.

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Debut oficial este domingo

El debut de Jorge Araujo bajo este nuevo registro formal sería este domingo 3 de mayo a las 1:15 PM. El equipo enfrentará a Juan Pablo II con la obligación de sumar tres puntos para recuperar la confianza de su hinchada.

La directiva espera que este movimiento administrativo brinde la estabilidad necesaria para pelear el Clausura. Mientras tanto, el entorno del club seguirá atento a cualquier cambio en la dirección técnica definitiva para el resto del 2026.

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