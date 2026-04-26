“Errores que pagamos caro”: Jorge Araujo expuso a los posibles culpables de la durísima caída de Universitario

El día de hoy se dio uno de los escenarios menos pensados para Universitario de Deportes en lo que va de la temporada 2026. La más reciente derrota por 2-1 frente a Alianza Atlético en el Estadio Monumental representa ser un golpe de realidad para el equipo, así que Jorge Araujo no se escondió ni nada por el estilo y explicó ciertos detalles del mal momento por el que vienen atravesando.

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Sabiendo que es el entrenador interino y de que están en una transición en Universitario de Deportes hasta que la directiva encuentre a un nuevo comando técnico, Jorge Araujo habló en conferencia de prensa luego de la caída ante Alianza Atlético y en cierta manera expuso a los posibles responsables de que esta noche se hayan marchado pifiados por los hinchas desde las tribunas.

“¿Responsables? No sé, tenemos que ser autocríticos para adentro todos, ver qué hacemos mal y qué tenemos que corregir. A la vuelta de la esquina hay un partido y debemos hacerlo mucho mejor de lo que hicimos ahora. Mostramos algo importante que ya hice énfasis y a mí me gusta. De la noche a la mañana no se pierde, pero seguramente habrá que hacer algunas cosas“; declaró en primera instancia Jorge Araujo en conversación con los medios locales.

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En cuanto a la explicación de la derrota, el entrenador de la ‘U’ manifestó lo siguiente: “Se hizo un partido muy de ida y vuelta, dónde tuvimos dos errores que pagamos caro. Tuvimos un error en salida y vino el gol tempranero en el segundo tiempo. Después salimos con rebeldía y lo empatamos. El segundo gol no lo teníamos calculado, así que ellos sacaron provecho en las situaciones de los goles. Hemos tenido rebeldía a la hora de reacomodar con línea de cuatro. Llegamos bastantes veces, pero el rival protegió mucho su arco“.

¿Álvaro Barco y Franco Velazco también son responsables del mal momento de Universitario?

Si bien Jorge Araujo no mencionó explícitamente a protagonistas de Universitario de Deportes, está clarísimo que el mensaje de que debería darse una autocrítica en la interna representa un llamado de atención a las decisiones tomadas. Es justamente en dicho contexto en el que nombres como los de Álvaro Barco y Franco Velazco suenan con fuerza dentro de los cuestionamientos de los hinchas.

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El director deportivo y administrador, respectivamente, de Universitario de Deportes fueron quienes armaron la plantilla de esta temporada 2026 y a la vez con ello quisieron ponerle un sello especial con la apuesta de Javier Rabanal, quien no duró ni medio año y ya fue echado. Ni qué hablar de los refuerzos extranjeros que hasta ahora no marcan la diferencia y por ende es que no hay duda de que ambos tienen demasiada injerencia en el mal momento de la ‘U’.

DATOS CLAVES

Jorge Araujo pidió autocrítica interna tras la derrota de Universitario por 2-1 ante Alianza Atlético.

pidió autocrítica interna tras la derrota de por 2-1 ante Alianza Atlético. El entrenador interino señaló que dos errores puntuales en salida costaron el partido en el Monumental.

en salida costaron el partido en el Monumental. Los directivos Álvaro Barco y Franco Velazco son cuestionados por la planificación de la plantilla 2026.