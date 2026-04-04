¡Festeja Luis Díaz! Bayern Múnich lo dio vuelta y logró agónico triunfo ante Friburgo gracias a Lennart Karl y Tom Bischof

Bayern Múnich logró un agónico triunfo, que lo acerca cada vez más al título de la Bundesliga 2025-26. Lo perdía 2-0 ante Friburgo hasta el minuto 80 de juego y, sobre el final, lo ganó por 3-2 con doblete de Tom Bischof y el tanto de Lennart Karl al noveno minuto del tiempo de descuento. A Luis Díaz se le negó el gol en más de una ocasión.

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Partidazo en el Europa-Park Stadion donde parecía que Friburgo lograba un triunfo que podía emparejar un poco la Bundesliga, pero el Bayern Múnich sacó a relucir su versión contundente en los minutos finales de partido. Vincent Kompany recurrió a todas sus armas para buscar el partido y logró darlo vuelta gracias a sus jóvenes.

¡REMONTADA ÉPICA Y TRES PUNTOS QUE VALEN ORO!



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El duelo parecía del equipo local luego del golazo madrugador en el segundo tiempo de Johan Manzambi y, luego, el tanto de Lucas Holer tras una floja respuesta de Manuel Neuer. A su vez, el arquero Noah Atubolu era figura por varias atajadas, algunas espectaculares, como un remate al ángulo de Luis Díaz.

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Tom Bischof y Lennart Karl le dieron el triunfo al Bayern Múnich

Luego de ese remate espectacular de Luis Díaz que tuvo la atajada impresionante de Noah Atubolu, llegó el descuento de Tom Bischof con un fuerte remate desde fuera del área para el 2-1 al minuto 81. Bayern Múnich, poco después del gol de Holer, ya empezó a pararse definitivamente en campo contrario.

Friburgo pagó caro el meterse tan atrás. Para colmo, no estuvo atento a los remates de afuera del rival. La misma fórmula del primer gol, le dio el segundo a los líderes de la Bundesliga. Remate de afuera y golazo de Tom Bischof para el 2-2 al minuto 92.

Parecía que el empate estaba definido, pero el árbitro Daniel Siebert dejó jugar y así fue como Bayern Múnich logró el triunfo. En el minuto 99, Lennart Karl empujó el balón a gol para desatar todo el festejo del banco de suplentes de Vincent Kompany. Fue lo último del partido y, en Friburgo, fueron a reclamarle al árbitro por la gran cantidad de minutos de descuento que permitió.

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Y por si fuera poco, el gol de Lenny que nos dio el triunfo fue el número 1⃣0⃣0⃣ que marcamos en la presente Bundesliga…



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Resumen y goles del Friburgo 2-3 Bayern Múnich

Así fue el partido de Luis Díaz en Friburgo 2-3 Bayern Múnich

Luis Díaz fue titular y completó todo el partido en el triunfo 3-2 de Bayern Múnich en caso de Friburgo. Lo hizo en su clásica posición en el ataque por izquierda, aunque Vincent Kompany le dio descanso a Harry Kane y a Michael Olise (ingresó en el complemento).

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El primer tiempo fue parejo, aunque no se vio una buena versión del conjunto bávaro. Aún así, el colombiano se las ingenió para hacer amonestar a un rival y para casi romper el cero cuando una chalaca suya parecía destino de gol, pero terminó en un pase que Tom Bischof falló en su definición casi en el área chica.

En la segunda parte, los goles del Friburgo llegaron en buen momento donde al visitante le costaba hacer pie. Y Luis Díaz se veía perjudicado sin poder entrar en contacto con el balón. Ya después del 2-0, el colombiano fue más importante y tuvo una chance inmejorable con un remate que parecía destino de ángulo, pero la sacó Noah Atubolu.

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En los goles, no hubo mucha participación del ex Liverpool y Porto, ya que llegaron de remates desde afuera más por el sector derecho que por el suyo. Aún así, su equipo logró un triunfo de campeón.

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