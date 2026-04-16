Vincent Kompany lanzó dardo envenenado a Real Madrid después de eliminarlos de la Champions League

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, analizó la sufrida clasificación de su equipo ante el Real Madrid en los cuartos de final. Sus palabras han generado eco por la forma en que describió la resistencia de su plantel frente a las estrellas blancas.

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Personalidad ante la adversidad

Kompany destacó que las imágenes de la celebración valen más que cualquier explicación táctica tras un duelo de altísima tensión. El estratega belga subrayó que su equipo demostró una fe inquebrantable para levantarse en los momentos más críticos de la eliminatoria.

“Hoy hemos demostrado mucha personalidad. El Real Madrid es muy fuerte, pero no nos han sorprendido”, señaló el técnico bávaro sobre el césped.

El dardo sobre la calidad individual

El “dardo” de Kompany llegó al comparar el funcionamiento colectivo del Bayern frente a la “enorme calidad individual” que posee el conjunto madrileño. Aunque reconoció que los jugadores blancos son “buenísimos en todas las posiciones”, recalcó que el Bayern nunca se sintió inferior.

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El entrenador insistió en que su equipo “no perdió” mentalmente en ningún tramo del encuentro. Cada reacción tras un gol del Madrid fue, según él, la prueba definitiva de que el ambiente del Allianz Arena es superior a cualquier individualidad.

Duelo de titanes contra el PSG

Tras superar el obstáculo del Rey de Europa, el Bayern ya pone la mira en su próximo gran rival: el París Saint-Germain. Kompany fue cauto pero firme al asegurar que se enfrentan a otro de los proyectos más ambiciosos del fútbol actual.

MUNICH, GERMANY – APRIL 15: Vincent Kompany, entrenador del FC Bayern Munich enla zona técnica contra el Real Madrid. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

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“Vamos a necesitar todo para ganarles”, concluyó el técnico. La semifinal promete ser otro choque de potencias donde la estrategia de Kompany volverá a ponerse a prueba.

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