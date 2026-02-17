Real Madrid visita este martes 17 de febrero el Estádio Da Luz de Lisboa para enfrentar a Benfica por el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Comienza la serie que dará uno de los ocho lugares para los octavos de final de la competencia continental. El conjunto ‘merengue’ espera dar una mejor actuación de lo que fue su última visita a esta cancha.

Los Playoffs de la Champions League tienen a los equipos, que quedaron fuera del Top 8 de la fase liga y se ubicaron entre los puestos 9 y 24. Tras el sorteo realizado por UEFA, se confirmó un nuevo duelo entre Real Madrid y Benfica, tal como ocurrió en la jornada 8 de la anterior instancia.

En dicho partido, también disputado en el Estádio Da Luz, los lusos debían ganar y esperar algunos resultados para lograr la clasificación a los Playoffs, mientras que los ‘merengues’ se metían en octavos de final si sumaban los tres puntos. Al final, un gol épico del arquero Anatoliy Trubin al minuto 98 permitió el triunfo 4-2 y el pase para el equipo de Jose Mourinho.

Ahora, como han terminado en los puestos 9 y 24, respectivamente, y con la confirmación del duelo tras el sorteo, se vuelven a ver las caras por un lugar en los octavos de final. Mira el panorama de la serie de acuerdo a los resultados que se obtengan en este primer encuentro.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana a Benfica?

Si Real Madrid le gana a Benfica, quedará bien perfilado para el partido de vuelta, que se disputará la otra semana en el Santiago Bernabéu. Si bien ningún resultado definirá la serie en la ida, un triunfo ‘merengue’ podría ser catastrófico para el conjunto local y dejaría bien perfilado a los de Álvaro Arbeloa.

¿Qué pasa si Real Madrid empata ante Benfica?

Si Real Madrid empata ante Benfica, independientemente de la cantidad de goles, también queda bien perfilado para el partido de vuelta. Es que en España, con el 1-0 le alcanzaría pasar a octavos de final. En tanto, obligaría sí o sí a que el equipo de Lisboa deba ganar en el Bernabéu.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Benfica?

Si Real Madrid pierde ante Benfica, la cantidad de goles será vital para el partido de vuelta. Una caída por sólo un gol de diferencia será mejor (más allá del mal resultado) que ser derrotado por dos tantos o más. Eso llevaría a que el conjunto ‘blanco’ también deba ganar por un amplio margen de local para tener chances de clasificación.

Benfica festejó en el último partido entre ambos en Portugal (Getty Images).

Las alineaciones confirmadas para Benfica vs. Real Madrid

BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup; y Vangelis Pavlidis. DT: Jose Mourinho.

La alineación titular de Benfica (X @SLBenfica).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rúdiger, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

La alineación titular de Real Madrid ante Benfica (X @realmadrid).

¿A qué hora y dónde ver en vivo Benfica vs. Real Madrid por la ida de los Playoffs?

Benfica vs. Real Madrid se juega este martes 17 de febrero desde las 15:00 horas (en Lima, Perú) en el Estádio Da Luz de Lisboa por el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26.

En tanto, la transmisión del partido para verlo en vivo corre por cuenta de ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México, va por TNT Sports, TNT Go y Max México. Y en los Estados Unidos se puede mirar por TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, UniMás y Paramount+.

Datos claves

Real Madrid visita a Benfica hoy 17 de febrero por Playoffs de Champions .

visita a hoy por de . El partido inicia 15:00 horas (Perú) transmitido por ESPN y Disney+ en Sudamérica.

transmitido por y en Sudamérica. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa disputan la ida en el Estádio Da Luz.

