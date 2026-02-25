¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Benfica en el partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League 2025-26?

Real Madrid enfrenta a Benfica este miércoles 25 de febrero por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Santiago Bernabéu es el escenario para este encuentro, que define un lugar en los octavos de final. Los ‘Merengues’ llegan con ventaja.

El partido de ida entre los madrileños y los lusos terminó 1-0 con gol de Vinícius Júnior en Lisboa. Así, el conjunto blanco tiene ventaja en la serie y, a su vez, cuenta con margen para la clasificación a octavos de final. De todas maneras, no se puede confiar.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana a Benfica?

Si Real Madrid le gana a Benfica, asegura la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. La diferencia de gol no es importante en este caso debido al triunfo 1-0 en la ida.

¿Qué pasa si Real Madrid empata ante Benfica?

Si Real Madrid empata ante Benfica, también se clasificará a la instancia de los 16 mejores equipos de la Champions League. Por lógica, el 1-0 permitirá marcar diferencia en favor de los ‘Merengues’ ante cualquier empate.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Benfica?

Si Real Madrid pierde ante Benfica, puede llevar el partido de vuelta a la prórroga o directamente quedar eliminado de la Champions League. Todo depende de la diferencia de gol con la que gane el conjunto luso.

Si el equipo de Jose Mourinho gana por un gol de diferencia (0-1, 1-2, 2-3…), el partido irá a prórroga (dos tiempos extras de 15 minutos) y, si persiste la igualdad, van a penales.

En cambio, si Benfica gana por dos goles o más de diferencia (0-2, 1-3, 0-3, 1-4…) superará el 1-0 del Madrid en la ida, con lo que podrá clasificar directamente a los octavos de final del certamen continental de UEFA.

Las alineaciones para Real Madrid vs. Benfica

REAL MADRID: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Gonzalo García y Vinícius Jr.. DT: Álvaro Arbeloa.

BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Ríos, Leandro Barreiro; Rafa Silva, Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup; y Vangelis Pavlidis. DT: Jose Mourinho.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

Real Madrid vs. Benfica se juega este miércoles 25 de febrero por el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. El horario de inicio es a las 21:00 horas local (15:00 horas en Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

El partido entre Real Madrid y Benfica en el Bernabéu tiene transmisión en vivo de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En México va por FOX One. Y en Estados Unidos, se puede disfrutar por TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, UniMás, ViX, SiriusXM FC y Paramount+.

Datos claves

25 de febrero a las 21:00: juegan la vuelta Real Madrid y Benfica.

juegan la vuelta Real Madrid y Benfica. 1-0 en la ida: Real Madrid tiene ventaja por gol de Vinícius Júnior.

Real Madrid tiene ventaja por gol de Vinícius Júnior. Diferencia de dos goles: clasifica directo a Benfica sobre el Real Madrid.

