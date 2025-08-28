¿Qué rivales les tocó a Real Madrid y Barcelona en el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26?

Real Madrid y FC Barcelona ya conocen a qué rivales enfrentará en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El sorteo se llevó a cabo este jueves 28 de agosto y determinó todos los cruces para esta ronda, que definirá a los clasificados directos a octavos de final y al Playoff previo.

Publicidad

Publicidad

Luego del título de PSG en la última edición, tanto Real Madrid como Barcelona se apuntan como serios contendientes al título. Los ‘Merengues’, ya sin Carlo Ancelotti y con Xabi Alonso en el banco de suplentes, y los ‘Culés’, con Hansi Flick, se muestran como dos equipos que causarán problemas al resto de los equipos.

El Madrid debe mejorar la imagen que dejó en la anterior edición donde fue eliminado por Arsenal en cuartos de final. Mientras que el Barça sucumbió ante Inter en semifinales, evitando así llegar a la final ante PSG. Por lo cual, los dos quieren buscar lo que no pudieron en la edición 2024-25, llegar a la gran final.

En esta edición, la UEFA Champions League tendrá su final en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría el próximo 30 de mayo de 2026. A ese gran momento apelan a llegar tanto Real Madrid como Barcelona. ¿Podrán?

Publicidad

Publicidad

Los rivales de Real Madrid y Barcelona en la Champions League

REAL MADRID

Manchester City (local)

Liverpool (visitante)

Juventus (local)

Benfica (visitante)

Olympique de Marsella (local)

Olympiacos (visitante)

Mónaco (local)

Kairat Almaty (visitante)

FC BARCELONA

PSG (local)

Chelsea (visitante)

Eintracht Frankfurt (local)

Brujas (visitante)

Olympiacos (local)

Slavia Praga (visitante)

Copenhague (local)

Newcastle (visitante)

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el orden de los partidos se definirá en las próximas horas, ya que el sorteo de este jueves sólo definió los rivales para cada equipo en la fase de liga de la Champions League.

Real Madrid deberá jugar en Kazajistán

Real Madrid no tuvo un buen sorteo, ya que tendrá dos duelos complicados ante clubes de la Premier League, como son Manchester City y Liverpool. Los partidos de visitante no son sencillos para los ‘Merengues’, ya que además de ir a Anfield deberá ir a Portugal ante Benfica y a Grecia ante Olympiacos. Pero, lo más sobresaliente es que tendrá que jugar en Kazajistán ante Kairat Almaty.

Barcelona, la final que no fue ante PSG y los viajes a Inglaterra

Para el Barça habrá finalmente duelo ante PSG, la final que no pudo ser en la edición anterior, ya que lo eliminó Inter en semifinales. Además, destaca sus dos viajes a Inglaterra para medirse ante Chelsea y Newcastle. Mientras que, como pasó con Real Madrid, deberá enfrentar a Olympiacos, aunque lo hará de local.

Publicidad