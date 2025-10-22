Cristiano Ronaldo no forma parte de la alineación titular del Al Nassr ante FC Goa para su partido de este miércoles 22 de octubre, correspondiente a la fecha 3 del Grupo D de la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26. El portugués ni siquiera formó parte del plantel que viajó a la India para este encuentro. La decisión de su ausencia la explicó su entrenador Jorge Jesús.

Publicidad

Publicidad

Luego de anotar un gol en la goleada 5-1 ante Al Fateh por la Liga Profesional Saudí 2025-26, Cristiano Ronaldo no viajó a la India para este particular duelo ante FC Goa, campeón de la Supercopa de su país en este 2025. El conjunto de Riad busca su tercer triunfo en la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en FC Goa vs. Al Nassr hoy?

Cristiano Ronaldo no viajó a la India para el duelo FC Goa vs. Al Nassr y la decisión la tomó el entrenador Jorge Jesús, en común acuerdo con el propio jugador luso. Según explicó en conferencia de prensa, la idea es que el ‘Bicho’ descanse para este tipo de partidos.

Publicidad

Publicidad

“Todo el mundo adora a Cristiano Ronaldo y tiene muchos aficionados. Hemos decidido que descanse cuando juguemos fuera de Arabia Saudita“, explicó Jorge Jesús en la previa al duelo ante FC Goa. “Todos quieren verlo, pero tenemos que tomar decisiones y hemos optado por dejarlo en Riad para preparar el próximo partido”, añadió.

Cristiano Ronaldo, figura y capitán de Al Nassr, descansa en la Liga de Campeones 2 de la AFC (Getty).

Al Nassr jugará el próximo sábado 25 de octubre por la Liga Profesional Saudí ante Al Hazm en busca de un nuevo triunfo para seguir como líder con puntaje ideal (suma 15 de 15 gracias a sus 5 victorias). Además, el martes 28 debe jugar por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita ni más ni menos que ante Al Ittihad, el equipo de Karim Benzema.

Publicidad

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo, 40 años, se sinceró sobre su retiro: “Mi familia dice ‘ya es hora de que pares'”

Cristiano Ronaldo sigue sin jugar en la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26

Ante FC Goa, Al Nassr jugará por la tercera fecha del grupo D. Tiene 6 puntos producto de las dos victorias en sus primeros dos partidos. Primero, goleó 5-0 al FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán y, luego, le ganó 2-0 al Al Zawraa SC de Irak.

En estos dos partidos, jugaron la gran mayoría de las figuras que tiene el conjunto de Riad, con excepción de CR7. La idea es que el portugués no dispute este torneo, priorizando su participación en la Liga Profesional Saudí y la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan FC Goa vs. Al Nassr por la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido FC Goa vs. Al Nassr por la fecha 3 del grupo D de la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 08:45 AM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 09:45 AM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:45 AM .

. Estados Unidos (PT): 06:45 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 07:45 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 03:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 02:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 10:45 PM .

. China: 09:45 PM.

¿Dónde ver en vivo FC Goa vs. Al Nassr por la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26?

FC Goa vs. Al Nassr se juega este miércoles 22 de octubre en la India por la fecha 3 del grupo de la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26. El partido se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para Sudamérica, Centroamérica y México.

Publicidad