Sporting CP 0-0 Arsenal con Luis Suárez EN VIVO y GRATIS ida de cuartos de final de la Champions League: minuto a minuto

12:23hs ¿CÓMO LLEGAN SPORTING CP Y ARSENAL A ESTE PARTIDO?

Sporting CP viene de ganarle 4-2 a Santa Clara por la liga de Portugal y se ubica en el segundo lugar con 68 puntos, a cinco del líder Porto (73). Para llegar a cuartos de final, dio vuelta su serie de octavos de final: perdió 3-0 ante Bodo/Glimt en la ida, pero ganó la vuelta en casa por 5-0.

Arsenal, por su parte, es líder de la Premier League 2025-26 con 70 puntos y le lleva nueve al Manchester City (61), que tiene un partido menos. No obstante, su último partido en dicha competencia venció 2-0 a Everton el pasado 14 de marzo. Sin embargo, viene de perder la final de la Carabao Cup por 2-0 ante Manchester City en Wembley de quedar eliminado de la FA Cup al perder 2-1 ante Southampton. En tanto, para llegar a cuartos de Champions, eliminó al Bayer Leverkusen (3-1 global).