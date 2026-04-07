Sporting CP 0-0 Arsenal con Luis Suárez EN VIVO y GRATIS ida de cuartos de final de la Champions League: minuto a minuto

Sporting Club de Portugal y Arsenal igualan sin goles (0-0) este martes 7 de abril en el Estadio Jose Alvalade por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos equipos buscan la ventaja en el primer duelo de la serie para acercarse a las semifinales. El encuentro se puede ver en vivo por FOX Sports Argentina, ESPN 2 y Disney+ Premium.
El equipo portugués viene de eliminar al Bodo/Glimt tras haber perdido la ida por 3-0 (global 5-3). En tanto, los ‘Gunners’ hicieron lo propio eliminado a Bayer Leverkusen (global 3-1). Ambos equipos luchan por el título de liga en sus respectivos países, aunque vienen en diferentes momentos de acuerdo a sus últimos partidos.
Alineaciones confirmadas para Sporting CP vs. Arsenal
- SPORTING CP: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; y Luis Suárez. DT: Rui Borges.
- ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Noni Madueke, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.