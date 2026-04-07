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UEFA Champions League

Sporting CP 0-0 Arsenal con Luis Suárez EN VIVO y GRATIS ida de cuartos de final de la Champions League: minuto a minuto

Sporting CP y Arsenal ya juegan en Lisboa. Se trata del primer partido de la serie de cuartos de Champions League. Sigue las acciones en vivo.

15' PT: ¡CASI GOL OLÍMPICO DE MADUEKE!

Centro arco de Noni Madueke, que dio en el travesaño. En el rebote, Martin Odegaard la tiró afuera.

11' PT: CATAMO FORZÓ A RAYA

Centro abajo de Geny Catamo y hubo buena respuesta abajo de David Raya.

8' PT: NUEVO REMATE DE ARAÚJO

Remate desde fuera del área de Maxi Araújo. El balón se fue apenas arriba del travesaño.

6' PT: ¡LO TUVO MAXI ARAÚJO Y SE SALVÓ ARSENAL!

Maxi Araújo hizo temblar el travesaño tras su definición en la puerta del área. ¡Se salvó Arsenal!

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Sporting CP y Arsenal ya juegan el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Tras la demora, Sporting CP y Arsenal ya están en el campo de juego del Estadio Jose Alvalade de Lisboa. Se viene el himno de la Champions League, el sorteo de los capitanes y el inicio del partido.

SE ATRASA LA SALIDA DE LOS EQUIPOS

Arsenal no salió de vestuarios aún y se atrasa la salida de los equipos al campo.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • Árbitro principal: Daniel Siebert (Alemania).
  • Asistentes: Jan Seidel y Rafael Foltyn (Alemania).
  • Cuarto árbitro: Daniel Schlager (Alemania).
  • Árbitro VAR: Bastian Dankert (Alemania).
  • Asistente VAR: Sören Storks (Alemania).

CALENTAMIENTO EN CAMPO

Sporting CP y Arsenal ya están en el campo de juego en el calentamiento previo al partido.

ARSENAL, CONCENTRADO EN EL JOSE ALVALADE

LAS BAJAS EN SPORTING CP Y ARSENAL

Sporting CP tiene como principal baja a Morten Hjulmand, quien está suspendido y volverá para el partido de vuelta. A su vez, Luis Guilherme, Fotis Ioannidis, Geovany Quenda y Nuno Santos siguen afuera por lesiones.

Arsenal, por su parte, tienen como principales ausentes a Eberechi Eze, Piero Hincapie y Mikel Merino, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Sorprende Gabriel Martinelli fuera del once titular, aunque va al banco.

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA SPORTING CP VS ARSENAL

  • SPORTING CP: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; y Luis Suárez. DT: Rui Borges.
  • ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Noni Madueke, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

EL ÚNICO ANTECEDENTE ENTRE SPORTING CP Y ARSENAL POR CHAMPIONS LEAGUE

Sporting CP y Arsenal sólo tienen un partido como antecedente enfrentándose por UEFA Champions League. Fue en la temporada 2024-25. Fue el 26 de noviembre de 2024 por la fase liga cuando los 'Gunners' ganaron por 5-1 con goles de Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka y Leandro Trossard (descontó Gonçalo Inácio).

¿CÓMO LLEGAN SPORTING CP Y ARSENAL A ESTE PARTIDO?

Sporting CP viene de ganarle 4-2 a Santa Clara por la liga de Portugal y se ubica en el segundo lugar con 68 puntos, a cinco del líder Porto (73). Para llegar a cuartos de final, dio vuelta su serie de octavos de final: perdió 3-0 ante Bodo/Glimt en la ida, pero ganó la vuelta en casa por 5-0.

Arsenal, por su parte, es líder de la Premier League 2025-26 con 70 puntos y le lleva nueve al Manchester City (61), que tiene un partido menos. No obstante, su último partido en dicha competencia venció 2-0 a Everton el pasado 14 de marzo. Sin embargo, viene de perder la final de la Carabao Cup por 2-0 ante Manchester City en Wembley de quedar eliminado de la FA Cup al perder 2-1 ante Southampton. En tanto, para llegar a cuartos de Champions, eliminó al Bayer Leverkusen (3-1 global).

COMIENZAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Sporting CP y Arsenal se ven las caras en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El Estadio Jose Alvalade es el escenario del primer encuentro donde los portugueses son locales y tienen la misión de quedarse con un buen resultado con vistas a la vuelta en el Emirates de Londres.

Sporting CP y Arsenal se enfrentan en el primer partido de cuartos de final de Champions League.
© GeminiSporting CP y Arsenal se enfrentan en el primer partido de cuartos de final de Champions League.

Sporting Club de Portugal y Arsenal igualan sin goles (0-0) este martes 7 de abril en el Estadio Jose Alvalade por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos equipos buscan la ventaja en el primer duelo de la serie para acercarse a las semifinales. El encuentro se puede ver en vivo por FOX Sports Argentina, ESPN 2 y Disney+ Premium.

El equipo portugués viene de eliminar al Bodo/Glimt tras haber perdido la ida por 3-0 (global 5-3). En tanto, los ‘Gunners’ hicieron lo propio eliminado a Bayer Leverkusen (global 3-1). Ambos equipos luchan por el título de liga en sus respectivos países, aunque vienen en diferentes momentos de acuerdo a sus últimos partidos.

Alineaciones confirmadas para Sporting CP vs. Arsenal

  • SPORTING CP: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; y Luis Suárez. DT: Rui Borges.
  • ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Noni Madueke, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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