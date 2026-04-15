A horas de visitar a Palmeiras, la radical decisión que tomó la directiva de Sporting Cristal para la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se prepara para un encuentro de alta intensidad. Así es, los celestes enfrentarán a Palmeiras en la ciudad de Sao Paulo en uno de los retos más importantes en lo que va del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, por lo que la idea es conseguir un resultado positivo de todas maneras. Frente a ello es que desde la directiva tomaron una decisión justamente para este torneo.

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Fuente: Sporting Cristal.

Sabiendo que el debut de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores 2026 fue ante Cerro Porteño, el cual por cierto fue triunfo por 1-0, y se disputó en el Estadio Miguel Grau del Callao, desde el área comercial de la institución tomaron la decisión de no escoger al Estadio Nacional como sede para el siguiente partido que disputarán en condición de locales.

“Quería responder sobre el estadio donde Sporting Cristal jugará su partido contra Junior, que me parece un tema muy importante. No vamos a jugar en el Estadio Nacional. Todavía no está en las condiciones necesarias para albergar un partido de esa naturaleza ni lo que necesitan nuestros jugadores para desplegar su mejor fútbol”; dijo Óscar Moral, Gerente Comercial y Marketing del club.

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En esta misma, el directivo de Sporting Cristal explicó en conferencia de prensa que hay dos recintos en Lima que tienen grandes posibilidades de ser sede para el duelo de los celestes frente a Junior de Barranquilla. “Ya estamos desplegando las opciones de Matute y del Miguel Grau, como lo hemos venido haciendo en los demás partidos de Copa Libertadores. Deberíamos definirlo esta semana“.

Día, hora y dónde ver el duelo entre Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores 2026

En el marco de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentará a Junior de Barranquilla el próximo martes 28 de abril a las 21:00 horas. Tal y como recientemente lo explicó Óscar Moral, el Estadio Alejandro Villanueva y el Estadio Miguel Grau son las opciones latentes al día de hoy para albergar el duelo, así que solo queda esperar por la confirmación oficial.

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Este encuentro podrá ser visto a través de las plataformas de ESPN y Disney+, además de que en Bolavip Perú tendrás todas las incidencias gracias al minuto a minuto. En cuanto a lo futbolístico, habría que ver cómo llega Sporting Cristal a dicho escenario ya que el duelo más cercano de la Copa Libertadores 2026 será ante Palmeiras de visita, así que nada está dicho por ahora.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

El gerente Óscar Moral descartó el uso del Estadio Nacional para el próximo partido local.

descartó el uso del Estadio Nacional para el próximo partido local. Los estadios Alejandro Villanueva (Matute) y Miguel Grau son las opciones para recibir a Junior.

y son las opciones para recibir a Junior. Sporting Cristal enfrentará al club colombiano el 28 de abril a las 21:00 horas.