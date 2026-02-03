Buenas noticias para los hinchas de Alianza Lima de cara a su debut internacional, ya que el partido de ida ante 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 podrá verse totalmente gratis por YouTube, una opción que amplía de manera masiva el acceso al encuentro.

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo será transmitido en vivo a través del canal oficial de Telefé de Argentina en YouTube, señal que estará disponible para toda Sudamérica y Centroamérica, permitiendo que millones de hinchas puedan seguir el compromiso sin necesidad de suscripción paga.

Esta decisión representa un alivio para muchos fanáticos de Alianza Lima, sobre todo en un contexto donde las transmisiones deportivas vienen generando polémica por restricciones de derechos, cortes de señal y problemas con algunas plataformas en la región.

Además de la opción gratuita, también estarán disponibles las señales oficiales de ESPN y la plataforma Disney+, que cuentan con los derechos de la Copa Libertadores y ofrecerán una cobertura completa con previa, narración y análisis del partido.

Así anunció 2 de Mayo su partido ante Alianza por la Libertadores. (Foto: 2 de Mayo)

Alianza Lima vs. 2 de Mayo se verá por YouTube

Para Alianza Lima, este duelo es clave no solo en lo deportivo, sino también en lo mediático, ya que marca el inicio de su camino internacional en el 2026 y llega en medio de un escenario complicado por lesiones y bajas importantes en el plantel. Tres señales oficiales para ver a los íntimos en ESPN, Disney+ y YouTube.

Así, el choque ante 2 de Mayo se convierte en un evento de alto impacto, tanto por lo que está en juego en la cancha como por la gran noticia para los hinchas: ver a Alianza Lima en la Copa Libertadores será posible gratis, en vivo y para toda la región.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver por la transmisión oficial de ESPN y Disney +. Además, también se podrá ver gratis por YouTube y se podrán seguir todos los goles, incidencias y mejores jugadas por el celular e internet en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se jugará este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 PM por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Datos claves

Telefé de Argentina transmitirá gratis en YouTube el debut de Alianza Lima ante 2 de Mayo.

El partido de la Copa Libertadores 2026 estará disponible para toda Sudamérica y Centroamérica.

Las señales de ESPN y Disney+ también ofrecerán la cobertura completa del encuentro internacional.

